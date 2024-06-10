Samsung Galaxy Watch FE Fiyatı Yanlışlıkla Sızdırıldı

Samsung'un uygun fiyatlı bir akıllı saat üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Uygun fiyatlı telefonlar ile benzer şekilde FE etiketini alarak Samsung Galaxy Watch FE olarak karşımıza çıkacak olan saatin fiyatı sızdırıldı.

Samsung Galaxy Watch FE Ne Kadar?

Selefleriyle benzer bir tasarımı paylaşması beklenen saatin siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç renk ile gelmesi bekleniyor. Temmuz ayında yani önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir cihazlar ile birlikte bu uygun fiyatlı saatin tanıtılma ihtimali oldukça yüksek.

Saatin Amazon'da "yanlışlıkla" listelenmesi ile fiyatının 199 euro olarak belirlendiği ortaya çıktı. ABD'de ne kadara mal olacağından emin değiliz, fakat bu fiyatı baz alarak 199 dolar seviyesinde olabileceğini söyleyebiliriz.

Bir kıyaslama yapmak gerekirse Galaxy Watch 6'nın fiyatı 299 dolar seviyesinde. Yani uygun fiyatlı versiyon standart modele kıyasla 100 dolar daha ucuz olacak. Bu fiyatı yüksek bulduğu için Samsung akıllı saat almaktan vazgeçen müşteriler için oldukça cazip görünüyor.

Bugüne kadar bir ürünün Amazon'da "yanlışlıkla" listelenmesi sonrasında resmi fiyatın genellikle benzer seviyelerde olduğunu gördük. Bu nedenle sızıntıya güvenebiliriz fakat halen resmi fiyatın ve saatin belirsizliğini koruduğunu unutmamak lazım.