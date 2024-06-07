Apple'a Rakip: Samsung Galaxy Watch Ultra Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un Temmuz ayında Paris'te gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'yı duyurması bekleniyor. Kısa bir süre Galaxy Watch X olarak anılan Galaxy Watch Ultra'nın adı geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyonla doğrulanmıştı.

Bu kez her iki saat hakkında önemli detaylar sızdırıldı. Galaxy Watch 7 modeli 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelirken, Galaxy Watch Ultra'da sadece 47 mm seçeneği olacak. Bu Apple'ın uyguladığı strateji ile neredeyse aynı.

Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra Özellikleri

Yeşil ve krem olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelecek olan Watch 7'nin kasasında "Armor Aluminium 2" kullanılırken, camı üst seviye mekanik ve kuvars saatler gibi safir kristal olacak. IP68 ve MIL-STD-810H'nin yanı sıra 5ATM dayanıklılık sunacak.

40 mm modelinde 300 mAh, 44 mm modelinde ise 425 mAh batarya bulunacak. Bu değerler hali hazırda piyasada olan Galaxy Watch 6 ile aynı fakat işlemci tarafında 5 nm'den 3 nm'ye geçilecek olması pil konusunda önemli bir avantaj sunacak.

2000 nit parlaklık sunan bir ekranla gelecek olan Watch 7'nin depolama alanı 32 GB seviyesinde olacak. Galaxy Watch Ultra ise adından da anlaşılacağı üzere Apple Watch Ultra 2'ye doğrudan rakip olacak. Gri, bej ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte titanyum kasayla gelecek olan saat, MIL-STD-810H standardına bağlı kalmasının ve IP58 sertifikasının yanı sıra 10ATM derinliğe dayanabilecek.

Yani Apple'ın Watch Ultra modellerinde olduğu gibi su geçirme başta olmak üzere dayanıklılığı düşünmenize hiç gerek olmayacak. 3000 nit parlaklık sunabilen bir ekranla gelecek olan saatte LTE bağlantısının standart olarak sunulması bekleniyor.