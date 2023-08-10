Samsung Galaxy Z Flip 5'e Katlama Testi Yapıldı: Katlama Ömrü Ne Kadar?

Mrkeybrd adlı bir YouTuber, Samsung'un en yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5 ile bir hafta süren bir deney gerçekleştirdi. Amaç, gerçek dünya senaryolarında cihazın dayanıklılığını belirlemekti.

Telefon çeşitli test ekipleri tarafından sürekli katlanmaya ve açılmaya maruz bırakıldı ve sonuçta 401.146 döngü gibi etkileyici bir sayı elde edildi. Buna karşılık, Motorola'nın rakip katlanabilir telefonu Razr Plus (ABD dışında Razr 40 Ultra olarak biliniyor) yalnızca 126.266 kez boyunca katlanıp açılmaya dayanabildi.

Mrkeybrd'nin deneyi, Samsung'un istatistik verilerine kıyasla gerçek hayattaki kullanımı taklit etmek için katlama hızı ve kuvvetinde kasıtlı farklılıklar yaratmayı amaçlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5, 400.000 Katlamaya Kadar Dayandı

Galaxy Z Flip 5, yaklaşık 223.000 katlamadan sonra bir menteşe hatası yaşarken, yaklaşık 400.000 katlamaya kadar kullanılabilirliği kademeli olarak azaldı. Daha sonra YouTuber telefona su, un ve yumurta gibi etkenleri de ekleyince menteşe problem yaratmaya başladı.

Samsung'un IPX8 su geçirmezlik derecesi, unun telefonun arızalanmasına katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor ancak 400.000 katlama boyunca işlevlerini yitirmemesi, tipik günlük kullanımda 10 yıl boyunca kullanım ömrü sağlayabileceği anlamına geliyor.

Mrkeybrd daha önce Galaxy Z Flip 3 ile benzer bir deney gerçekleştirmiş ve testi sonlandırmadan önce 418.500 katlamaya ulaşmıştı.

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