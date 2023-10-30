Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Tanıtıldı!

Samsung, kapaklı telefon pazarında başarılı bir geçmişe sahip ve şimdi sınırlı sayıda üretilen Galaxy Z Flip 5 Retro ile yirmi yıl önceki en etkili modellerinden biri olan Samsung E700'e saygı duruşunda bulunuyor.

Galaxy Z Flip 5 Retro, E700 ile aynı ikonik renklere sahip ve Flex Window kapak ekranında bazı nostaljik grafik kullanıcı arayüzü ayarlamaları ve animasyonlar ile birlikte geliyor.

Galaxy Z Flip 5 Retro, Flipsuit Kartlarıyla Geliyor

Samsung, telefonu hem Galaxy Z Flip 5 hem de E700 logolarının yanı sıra geçmiş dönemlere ait çeşitli Samsung logolarını içeren çıkartmaların yer aldığı Flipsuit kartlarının bulunduğu şık bir kutuda gönderiyor.

Pakette ayrıca benzersiz bir seri numarasıyla kazınmış bir Samsung E700 koleksiyoncu kartı da yer alıyor.

Galaxy Z Flip 5 Retro, 1 Kasım'dan itibaren Güney Kore'de ve 2 Kasım'dan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Avustralya'da sınırlı sayıda satışa sunulacak. Bu pazarlardaki tüketiciler sınırlı sayıdaki cihazı yalnızca Samsung'un resmî web sitesi üzerinden satın alabilecekler. Fiyatlandırma detayları ise henüz paylaşılmış değil.

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