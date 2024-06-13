Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Fiyatı Ortaya Çıktı
Yaklaşan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin fiyatı ortaya çıktı!
Katlanabilir telefon pazarındaki başarısını sürdürmek isteyen Samsung'un 10 Temmuz'da tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Z Flip 6 için geri sayım başladı. Katlanabilir telefonla ilgili ilk gelen ayrıntılar selefine göre daha büyük ekran ve daha iyi bir kamera deneyimi sunacağı yönünde. Ancak fiyat konusunda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacağı iddia ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 6 Fiyatı Ortaya Çıktı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen SmartPrix, yaklaşan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin fiyat ayrıntılarını gözler önüne serdi. Kaynağa göre katlanabilir telefonun 256 GB depolamalı versiyonu 1.099 ve 512 GB depolamalı sürümü ise 1.219 dolardan satılacak.
Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolamalı sürümü 999 ve 512 GB seçeneğiyse 1.119 dolardan raflardaki yerini aldı. Kısacası yeni model selefinden 100 dolar daha pahalı olacak. Son olarak bu fiyatların ABD pazarı için geçerli olduğunu, ancak Avrupa için de benzer bir durumun beklendiğini belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy Z Flip 6'nın beklenen özellikleri şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|Ana Ekran
|Boyut
|6.7 inç (Yuvarlak kenarlar hesaba katıldığında 6.6 inç)
|Çözünürlük
|2640 x 1080 (FHD+)
|Ekran Türü
|Dynamic AMOLED 2X
|Yenileme Hızı
|120Hz
|Dış Ekran
|Boyut
|3.9 inç
|Çözünürlük
|720 x 748
|Ekran Türü
|SUPER AMOLED
|Kamera
|Ana Kamera
|50MP (Yeni)
|İkinci Kamera
|Dual kamera kurulumu (detay verilmedi)
|Ön Kamera
|10MP
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|8GB (12GB opsiyonu olabilir)
|Depolama
|256GB (512GB opsiyonu mevcut, 1TB versiyonu beklenmiyor)
|Batarya
|4,000mAh
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Diğer Özellikler
|Galaxy AI desteği, Flex mod, katlanabilir özellikler
En İyi Samsung Telefon Modelleri - 2024
En iyi Samsung telefonlar listesinde her bütçeye uygun modelleri sıraladık. İşte 2024 yılında satın alabileceğiniz Samsung telefon modellerinin listesi!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!