Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Hayal Kırıklığı Yaratan Fiyatı Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon pazarındaki başarısını sürdürmek isteyen Samsung'un 10 Temmuz'da tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Z Flip 6 için geri sayım başladı. Katlanabilir telefonla ilgili ilk gelen ayrıntılar selefine göre daha büyük ekran ve daha iyi bir kamera deneyimi sunacağı yönünde. Ancak fiyat konusunda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Fiyatı Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen SmartPrix, yaklaşan Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin fiyat ayrıntılarını gözler önüne serdi. Kaynağa göre katlanabilir telefonun 256 GB depolamalı versiyonu 1.099 ve 512 GB depolamalı sürümü ise 1.219 dolardan satılacak.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolamalı sürümü 999 ve 512 GB seçeneğiyse 1.119 dolardan raflardaki yerini aldı. Kısacası yeni model selefinden 100 dolar daha pahalı olacak. Son olarak bu fiyatların ABD pazarı için geçerli olduğunu, ancak Avrupa için de benzer bir durumun beklendiğini belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Galaxy Z Flip 6'nın beklenen özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar Ana Ekran Boyut 6.7 inç (Yuvarlak kenarlar hesaba katıldığında 6.6 inç) Çözünürlük 2640 x 1080 (FHD+) Ekran Türü Dynamic AMOLED 2X Yenileme Hızı 120Hz Dış Ekran Boyut 3.9 inç Çözünürlük 720 x 748 Ekran Türü SUPER AMOLED Kamera Ana Kamera 50MP (Yeni) İkinci Kamera Dual kamera kurulumu (detay verilmedi) Ön Kamera 10MP İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8GB (12GB opsiyonu olabilir) Depolama 256GB (512GB opsiyonu mevcut, 1TB versiyonu beklenmiyor) Batarya 4,000mAh İşletim Sistemi Android 14 Diğer Özellikler Galaxy AI desteği, Flex mod, katlanabilir özellikler

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