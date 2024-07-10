Kamerasıyla İddialı Samsung Galaxy Z Flip 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Samsung, bugün merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Güney Koreli marka, lansmanda en yeni ürünlerini vitrine çıkarırken, Galaxy Z Flip 6 modeli dikkatleri üzerine çeken modellerden biri oldu. Peki katlanabilir telefon bizlere tam olarak neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri!

Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli 6.7 inç 2640 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ana ekranı ve 3.4 inç 748 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekranıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Dahası, Güney Koreli marka ana ekranın 425 ppi piksel yoğunluğu, 2600 nit parlaklık ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunduğunu söylüyor.

Katlanabilir telefonda Galaxy Z Fold 6 gibi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisi kullanılıyor. Bunun Qualcomm'un amiral gemisi yongasının Samsung modelleri için optimize edilen bir sürümü olduğunu belirtelim.

Modelin ana kamerası selefine göre ciddi düzeyde iyileştirildi. Zira burada 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörüne ek olarak 12 Megapiksel selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip ve 25W hızlarında şarj olan 4,000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Türkiye Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB - 58 bin 999 TL

12 GB RAM + 512 GB - 62 bin 999 TL

Özellik Detaylar Ekran 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 2640 x 1080 piksel FHD+ - 3.4 inç Super AMOLED, 748 x 720 piksel - 425 ppi piksel yoğunluğu - 2600 nit parlaklık - 120 Hz yenileme hızı Kamera Ultra Geniş: 12 MP, F2.2 diyafram, 123° görüş alanı - Geniş: 50 MP, OIS, F1.7 diyafram, Dual Pixel teknolojisi - Ön Kamera: 12 MP, F2.2 diyafram - Flex Cam özelliği Performans Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisi, 4nm teknolojisi Bellek ve Depolama 12 GB RAM - 256 GB veya 512 GB depolama Batarya 4,000 mAh - Süper Hızlı Şarj (25W) - Hızlı Kablosuz Şarj (15W) - Kablosuz Güç Paylaşımı Boyutlar Açık: 71.9 x 165.1 x 6.9 mm - Katlanmış: 71.9 x 85.1 x 14.9 mm

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