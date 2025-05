Samsung'un Popüler Telefonunda One UI 8 Çalıştırıldı! (Video)

One UI 7 güncellemesinin ardından merakla beklenmeye başlanan One UI 8 güncellemesi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yeni One UI güncellemesi, Samsung'un popüler telefonunda çalıştırıldı. Bununla alakalı bir video da paylaşıldı.

Samsung Galaxy S25 Ultra'da Android 16 Tabanlı One UI 8 Kullanıldı

Sam Mobile, One UI 8 güncellemesini Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde test etti ve bu deneyimi YouTube üzerinden paylaştı. 10 dakika 54 saniye uzunluğundaki video, söz konusu güncellemenin nasıl bir görünüme sahip olacağını ve hangi yenilikler sunacağını gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre One UI 8 şu anda One UI 7'ye çok benziyor. İki sürüm arasında bazı küçük farklılıklar mevcut. Videoda menülerde yer alan şeffaf arka plan efekti dikkat çekiyor. Daha önce bu efekt Galeri gibi uygulamalarda görünmüştü.

Herkese açık beta sürümünün 2025 yılının haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Temmuz ayında tanıtılacağı tahmin edilen Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri, kutudan One UI 8 yüklü şekilde çıkacak.

One UI 8 Güncellemesi Alacak Telefonlar