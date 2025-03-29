Samsung'dan Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon! Tasarımı Sızdırıldı

Samsung, Temmuz ayında gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde en az üç katlanabilir telefon tanıtacak. Bu modeller arasında Galazy Z Fold 7 ve Flip 7 bir yana Z Flip 7 FE'nin de yer alması bekleniyor.

İsminde de anlayabileceğiniz üzere standart modelin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak Galaxy Z Flip 7 FE, kısa süre önce render görüntülerinin sızmasıyla adından söz ettirdi.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Tasarımı

İddialara göre Galaxy Z Flip 7 FE, sırasıyla 3.4 inç ve 6.7 inç boyutlarında kapak ve iç ekrana sahip olacak. Bunun yanında 165.1 mm x 71.7 mm x 7.4 mm boyutlarında olacak. Buna göre Galaxy Z Flip 6'ya benzeyeceğini söyleyebiliriz. Sadece biraz daha kalın.

Yukarıdan sızan tasarımını görebileceğiniz katlanabilir akıllı telefonun Exynos 2400e işlemcisinden güç alacağı bildiriliyor. Öte yandan arka tarafındaysa 50 MP + 12 MP çözünürlüklerinde ikili kamera kurulumu yer alması bekleniyor.

Öte yandan modelin One UI 7.0 ile geleceği ve 7 yıl boyunca Android güncellemesi alacağı da iddialar arasında. Nasıl bir katlanabilir telefonla karşılaşacağımızı Temmuz ayındaki Unpacked etkinliğinde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Galaxy Z Flip 7 FE modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.