Samsung Galaxy Z Flip 7'nin İşlemcisi Sızdırıldı! Çok Şaşıracaksınız

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 isimli yeni katlanabilir telefonu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Galaxy Z Flip 7'nin işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda aşırı güçlü bir işlemci yer alacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7'de Hangi İşlemci Kullanılacak?

Galaxy Z Flip 7 modelinin dünya genelinde Exynos 2500 işlemcisi ile geleceği söyleniyordu. Yeni iddiaya göre yalnızca Güney Kore'de Exynos 2500 işlemcisi tercih edilecek. Diğer ülkelerde Snapdragon 8 Elite işlemcili Galaxy Z Flip 7 göreceğiz.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Exynos 2500 işlemcisinde ise bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunuyor. Bu işlemci geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Tek çekirdek testinde 2.012, çoklu çekirdek testinde ise 7.563 puan almıştı.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek Galaxy Z Flip 7 modelinin 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne söyleniyor. Telefonda ayrıca 12 GB RAM'in yer alacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Z Flip 7 isimli katlanabilir telefonun 2025 yılının temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.