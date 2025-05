One UI 7 Güncellemesi Orta Segment'e Büyük Sürpriz Yaptı

One UI 7 güncellemesi, Samsung'un orta segment modeli olan M34 için erkenden gelecek. Bu güncellemeyi alan son telefon Samsung Galaxy A serisinin en popüler telefonu A56'ya gelmişti. Şimdi ise sıra M34'e geldi. Güncelleme önce Hindistan'daki kullanıcılara sunulacak, ardından kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılara da dağıtılacak.

One UI 8 Betası Yakında Başlıyor

One UI 7 için beta süreci oldukça sancılı geçmişti. Samsung, kullanıcılarını çok beklettiği için bir özür mahiyetinde One UI 8 güncellemesi için elini çabuk tutacağına dair söz verdi. Bu doğrultuda Android 16'yı temel alan One UI 8'in beta başlığı Samsung Members uygulamasına eklendi.

Öte yandan ara güncellemeler konusunda da radikal bir karara varıldı. Bundan böyle güncellemelerde .1 veya .1.1 gibi ara güncellemelere yer verilmeyecek ve direkt olarak tam sürümler gelecek. Örneğin One UI 8.1.2 değil de direkt olarak One UI 8'den 8.5, 9 gibi atlamalar olacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite da Güncelleme Aldı

Sadece telefon modelleri değil, tabletler de yeni arayüz güncellemesinden nasibini alıyor. Örneğin geçen yıl satışa sunulan Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) da geçtiğimiz hafta Anroid 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi edindi.

Samsung'un en yeni arayüzü olan One UI 7, daha pürüzsüz animasyonlar, gelişmiş gizlilik seçenekleri ve pil optimizasyonları gibi birçok yeniliği beraberinde getiriyor ancak bazı modeller ise One UI 7 güncellemesini almayacak. Güncellemeyi almayacak telefonların ve tabletlerin tam listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.