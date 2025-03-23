Samsung'un Bütçe Dostu Yeni Katlanabilir Telefonunun Fiyatı Gün Yüzüne Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir bütçe dostu yeni bir katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmek için çalışmalar yürütüyor. Galaxy Z Flip FE isimli bu model ile ilgili söylentiler de son birkaç aydır gündemi meşgul ediyor.

Son olarak yeni katlanabilir cihaz hakkında en çok merak edilen sorulardan biri cevaplandı. Sektörel kaynaklar yeni telefonun fiyatını gün yüzüne çıkardı.

Galaxy Z Flip FE 700 Dolarlık Bir Fiyatıyla Satışa Sunulacak

Gelen son bilgilere göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla piyasaya süreceği yeni bütçe dostu cihazı için 700 dolarlık bir fiyat etiketi belirledi. Söz konusu fiyat ilk bakışta biraz tuzlu gibi görünüyor olsa da Galaxy Z Flip 6'nın yaklaşık olarak 1100 dolardan satışa sunulduğunu düşündüğümüzde yeni telefonun nispeten uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Galaxy Z Flip FE bu fiyatıyla neler sunacak? Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre yeni telefon 5G bağlantı desteği ile birlikte gelecek. Ekran alanında Galaxy Z Flip 6 ile benzer bir panele sahip olacak cihaz, Samsung'un ürettiği Exynos 2500 işlemcisinden güç alacak.

25W gibi nispeten düşük bir hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek yeni Galaxy Z Flip FE'nin maliyetleri daha da düşürmek adına şarj adaptörü olmadan satışa sunulacağı da bildiriliyor. Bütçe dostu cihaz, bu yıl temmuz ayında tanıtılacağı tahmin edilen Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile aynı etkinlikte sergilenecek.

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