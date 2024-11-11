Uygun Fiyatlı Yeni Samsung Galaxy Z Flip FE'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı!

Samsung'un bir süredir geliştirdiği yeni uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip FE ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar yeni bütçe dostu cihazın hangi işlemci setinden güç alacağını gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Yeni Samsung Galaxy Z Flip FE, Exynos 2400 İşlemcisinden Güç Alacak

Samsung'un giriş seviye katlanabilir telefon pazarına sunmayı planladığı yeni uygun fiyatlı Galaxy Z Flip FE gün geçtikçe netleşmeye başlıyor. Son olarak yeni cihazın hangi yonga setine sahip olacağı, sektörel kaynaklar tarafından ortaya çıktı. Buna göre, yeni bütçe dostu katlanabilir telefon Exynos 2400 işlemcisinden güç alacak.



Aktarılanlara göre Samsung, yeni katlanabilir cihazında daha öncesinde Galaxy S24 serisinde kullandığı Exynos 2400 işlemcisini tercih edecek. Yeni telefonun mevcut işlemci ile birlikte güçlü donanım özellikleri sunacağı söyleniyor.

Öte yandan Samsung'un yeni cihazını daha uygun bir fiyatla satışa sunmak istemesi nedeniyle Galaxy Z Flip FE'nin kamera, pil ve ekran alanında daha mütevazi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Söz konusu teknik özellikler hakkında henüz net bilgi mevcut değil. Gelişmeler için takipte kalın!

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