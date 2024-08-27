Samsung'dan Dört Yaşındaki Model İçin Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Kullanıcı güvenliğini artıran güncellemelerin dağıtımını sürdüren Samsung'da bir model daha Ağustos 2024 yamasına kavuştu. Peki, çok sayıda güvenlik açığını gidererek daha güvenli ve stabil bir deneyim sunan güncellemeyi alan model hangisi?

Galaxy Z Fold 2 İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung'un Ağustos 2024 güncellemesini alan son model Galaxy Z Fold 2 oldu. F916USQS7KXH1 yapı numarasına sahip yamanın ABD'de kullanıma sunulduğu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Galaxy Z Fold 2 için gelen güvenlik yaması 50 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Güney Koreli marka daha önce de belirttiği gibi bu güncellemenin oldukça önemli olduğunu ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak, yamayı cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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