Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 Tanıtıldı

Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 resmi lansmanla birlikte duyuruldu. Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2'nin halefi olarak gelirken; Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G'nin yerini alıyor.

Galaxy Z Flip 3 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 3, Android 11 tabanlı One UI üzerinde çalışır. 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 22:9 en boy oranı, 6.7 inç birincil full HD+ (1080x2.640 piksel) Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran ve 425ppi piksel yoğunluğuna sahip. Birincil ekranın boyutu, daha iyi bir piksel sayısına sahip olmasına rağmen, geçen yılki modelle aynı.

Telefon ayrıca 260x512 piksel çözünürlüğe ve 302ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.9 inç boyutunda daha büyük bir dış ekran da bulunduruyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Qualcomm Snapdragon 888 adlı yeni bir işlemci ile çalışıyor. Yeni cihazda iki seçenekli UFS3.1 depolama alanı bulunuyor: 128GB veya 256GB. Her iki versiyon da 8GB RAM'le donatılmış durumda.

Yeni Flip'in yan tarafında uyandırmak ve kilidi açmak için bir parmak izi sensörü bulunur. Yeni Flip 3, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik eski modelle aynı kamera setine sahip. Yeni kamera kurulumu, çok farklı görünen bir dizide paketlenmiş olarak gelse de özellikler olarak önceki ile aynı.

Galaxy Z Fold 3 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 3, One UI ile Android 11'de çalışır. 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 22.5:18 en boy oranı ve 374ppi piksel yoğunluğu ile 7,6 inç birincil QXGA+ (2.208x1.768 piksel) Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekrana sahiptir. Telefon ayrıca 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 24,5:9 en boy oranı ve 387 ppi piksel yoğunluğu ile 6,2 inç HD+ (832x2,268 piksel) Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip bir dış panele yer veriyor.

Kaputun altında maksimum 2.84GHz saat hızlı 5nm sekiz çekirdekli Qualcomm ​Snapdragon 888 yatıyor. Galaxy Z Fold 3 standart olarak 12 GB RAM bulunduruyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Kamera kurulumu; f/1.8 geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) ile 12 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel ultra geniş atıcı ve çift OIS desteğine sahip telefoto lensli 12 megapiksel sensörden oluşur ve 2x'e kadar optik yakınlaştırma sunar.

Galaxy Z Fold 3 ayrıca selfie'ler ve görüntülü sohbetler için kapağında 10 megapiksel kamera ile birlikte geliyor. 80 derecelik görüş alanına sahip bir f/2.2 lens ile eşleştirilmiştir. Ek olarak Samsung Galaxy Z Fold 3, katlanır ekranda ekran altı kamerasına sahip. Kamera 4 megapiksel çözünürlüğe ve f/1.8 lens barındırıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3'ün başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 999,99 dolardır. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün başlangıç fiyatı ise 1800 dolar olarak belirlenmiş. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 ön sipariş aralığı 11 Ağustos'ta başlıyor ve nihai çıkış tarihi 27 Ağustos 2021.