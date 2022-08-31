Samsung Galaxy Z Fold 4 Dayanıklılık Testi (Video)

Bir YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 4 dayanıklılık testi yaptı. Gerçekleştirilen test, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin dayanıklılık performansını gözler önüne serdi. Peki, söz konusu cihaz dayanıklılık testinde nasıl bir performans sergiledi? Videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold 4 isimli yeni katlanabilir akıllı telefon modelini ağustos ayı içerisinde tanıtmıştı. Gerçekleştirilen tanıtımın ardından telefon ön siparişe açılmıştı.

Çok sayıda kişi, ön siparişin açılması ile beraber söz konusu cihazın dayanıklılık konusunda nasıl bir performans sergilediğini merak etmeye başlamıştı. Bir YouTuber, yeni bir telefon satın almak siteyen çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlamak için bir video hazırladı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Dayanıklılık Testi Videosu Yayımlandı

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 4'ün dayanıklılığını ölçmek için çeşitli testler uyguladı. Bu kapsamda ilk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalıştı. Bu işlem, ekranın yanı sıra kamera ve telefonun kenarlarına da uygulandı.

Cihazın ne kadar dayanıklı olduğu gözlemlenebilmesi için ısı testi de yapıldı. YouTuber, Galaxy Z Fold 4 modelinin ekranına bir süre boyunca çakmak ile ısı testi uyguladı. Isı uygulanan bölgede iz meydana geldi fakat telefon çalışmaya devam etti.

Dayanıklılık testi kapsamında telefon bükülmeye de çalışıldı. Yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan video, kısa süre içerisinde 915 binden fazla izlendi. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri

Ana Ekran: 7,6 inç, Dynamic AMOLED 2X, 1812 x 2176 piksel

Kapak Ekranı: 6,2 inç, Dynamic AMOLED 2X, 904 x 2316 piksel

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 4 MP (Ekran altı) + 10 MP (kapak ekranı)

Bluetooth: 5.2

Batarya: 4400 mAh

Yazılım: Android 12L, One UI 4.1.1

Ağırlık: 263 gram

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından geliştirilen Samsung Galaxy Z Fold 4 isimli yeni katlanabilir akıllı telefonun dayanıklılık konusunda sergilediği performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.