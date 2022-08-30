Google, Android 14'ün İlk Beta Tarihini Açıkladı

Kararlı Android 13 sürümünün gelmesiyle birlikte Google, Android Beta Programı sayfasındaki metni güncelledi. Şirket, Eylül 2022'den itibaren Üç Aylık Platform Sürümlerini (QPR'ler) sunmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu güncellemeler, Android Beta Programı aracılığıyla Pixel telefonlar için üç aylık özellik gönderimlerini temel alıyor.

Bugün ise ilginç olan, Google'ın Android 13 QPR döneminin ne zaman sona ereceğinden özellikle bahsetmesi ve yerini ilk Android 14 beta'sına bırakmasıdır.

Android 14'ün İlk Beta'sı Nisan 2023'te Geliyor

Google'ın Pixel telefonlar için Android beta sayfasındaki sık sorulan sorular bölümünde yapılan değişiklik şu şekilde:

"Android 13 QPR beta güncellemeleri Mart 2023'e kadar devam edecek, ardından Android 14 beta sürümleri gelecek."

Google daha önce Android 13 QPR'lerin Haziran 2023'e kadar geleceğini söylemişti. Android üreticisi, zaman çizelgesini kısaltarak muhtemelen iki beta programını aynı anda getirmekten kaçınmak istiyor. Güncellenen metin bize ilk Android 14 beta sürümünün büyük olasılıkla Android 13 QPR'ler sona erdiğinden bir ay sonrasında yani Nisan 2023'te geleceğini söylüyor.

Zamanlama, bu yılın başlarında Android 13 beta'nın piyasaya sürülmesiyle aynı çizgide. İlk Android 13 beta sürümü Nisan ayında yayınlandı ve Şubat ve Mart aylarında ortaya çıkan geliştirici önizleme derlemelerinin ardından geldi.