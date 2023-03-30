Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Peki, teknoloji devinin yeni katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 Geekbench Puanları Belli Oldu

SM-F946U model numarasına sahip olan Samsung Galaxy Z Fold 5 isimli katlanabilir akıllı telefon modeli tekli çekirdek testinde 2014 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5022 puan almayı başardı.

SM-F731U model numarasına sahip katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip 5 tekli çekirdek testinde 2030 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5213 puan aldı. Galaxy S23 serisi aynı testte 1500 ve 4900 civarlarında puan almıştı.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefonların test sonuçlarının Geekbench 6'dan elde edildiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla Geekbench 5'te elde edilen puanlar ile karşılaştırmak pek doğru değildir.

Geekbench test sonuçlarında yer alan bilgilere göre Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi yer alacak. Galaxy Z Fold 5'te 12 GB, Galaxy Z Flip 5'te ise 8 GB RAM bulunacak.

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