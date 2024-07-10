Samsung Galaxy Z Fold 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Katlanabilir telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, katlanabilir telefon tam olarak neler sunuyor? İşte Galaxy Z Fold 6 özellikleri!

Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde 7.6 inç 2160 x 1856 piksel (QXGA+) çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X bir ana ekran mevcut. Bununla birlikte, 6.3 inçlik 2376 x 968 piksel (HD+) çözünürlük sunan Dinamik AMOLED bir dış ekran kullanıcılara sunuluyor.

Katlanabilir telefonun ana ekranı 374 ppi piksel yoğunluğu ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Dahası, 1-120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızlarına ev sahipliği yapıyor. Benzer şekilde, kapak ekranında 120 Hz tazeleme hızları mevcut.

Cihazda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Bu, Qualcomm'un amiral gemisi yongasının Samsung modelleri için modifiye edilen bir versiyonu şeklinde tanımlanabilir. Söz konusu donanımın 4 nm mimariyle üretildiğini belirtelim.

Modelde 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 10 Megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih ediliyor. Bununla birlikte, dış ekranında 10 Megapiksel ve iç tarafta ise ekran altına gömülmüş 4 Megapiksellik selfie sensörleri yer alıyor.

Galaxy Z Fold 6 Türkiye Fiyatı

12 GB RAM + 512 GB - 89 bin 999 TL

12 GB RAM + 1 TB - 98 bin 999 TL

Özellik Detaylar Ekran 7.6 inç Dinamik AMOLED 2X, 2160 x 1856 piksel QXGA+ ana ekran - 6.3 inç Dinamik AMOLED, 2376 x 968 piksel HD+ ön ekran - 374 ppi piksel yoğunluğu - 2600 nit parlaklık, 1-120 Hz yenileme hızı Kamera 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 10 Megapiksel telefoto sensörleri - Dış ekranında 10 Megapiksel ve iç tarafta ise ekran altına gömülmüş 4 Megapiksellik selfie sensörleri Performans - Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemci, 4nm teknoloji Bellek ve Depolama - 12 GB RAM - 512 GB veya 1 TB depolama Batarya - 4,400 mAh kapasiteli batarya - Süper Hızlı Şarj (25W) - Hızlı Kablosuz Şarj (15W) - Kablosuz Güç Paylaşımı

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