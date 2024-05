Galaxy Z Fold 6 Bekleyenleri Şaşırtan Haber: Samsung Bir Desteğini Bu Telefondan Çekecek!

Samsung'un sıradaki katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 6 hakkında pek çok iddia ve sızıntı gelmeye devam ediyor. Bu serinin "Ultra" modelde bir telefonla ya da daha uygun fiyatlı olan FE modeliyle birlikye piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de bulunuyordu.

Şimdi de Galaxy Z Fold 6 için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sektörün aşina olduğu isimlerden biri olan Ross Young'un attığı bir tweette, standart Fold 6'dan daha büyük ekranlı ve daha ince tasarıma sahip olan ve Galaxy Z Fold 6 Slim olarak adlandırılan yeni bir modelle karşımıza çıkacağını söyledi.

This may be called Fold 6 Ultra. It will definitely be slimmer since no digitizer. Name is still TBD.