Galaxy Z Fold 6 Bekleyenleri Şaşırtan Haber: Samsung Bir Desteğini Bu Telefondan Çekecek!

Samsung'un sıradaki katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 6 hakkında pek çok iddia ve sızıntı gelmeye devam ediyor. Bu serinin "Ultra" modelde bir telefonla ya da daha uygun fiyatlı olan FE modeliyle birlikye piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de bulunuyordu.

Şimdi de Galaxy Z Fold 6 için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sektörün aşina olduğu isimlerden biri olan Ross Young'un attığı bir tweette, standart Fold 6'dan daha büyük ekranlı ve daha ince tasarıma sahip olan ve Galaxy Z Fold 6 Slim olarak adlandırılan yeni bir modelle karşımıza çıkacağını söyledi.

This may be called Fold 6 Ultra. It will definitely be slimmer since no digitizer. Name is still TBD. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2024

Galaxy Z Fold 6 Slim Ne Zaman Çıkacak?

2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürüleceği iddia edilen model, Samsung'un yaklaşık 1.5 ay sonra düzenleyeceği etkinlikte tanıtılmayacak demek oluyor. Bu noktada birçok kişiyi şaşırtan detay ise, bu iddianın Apple'ın önümüzdeki sene iPhone 17 Slim modeli tanıtabileceğine dair açıklama yapılmasından gelmiş olması oldu.

Samsung'un olası bir daha ince model üzerinden ilerlemesi, bu katlanabilir telefonda S Pen'i desteklemeyeceğini de gösteriyor. S Pen desteğinin kaldırılması da daha yüksek donanım ve özelliğe sahip Ultra modelinin Galaxy Z Fold 6 Slim olmayacağını doğrular nitelikte.

Teknoloji devinin slim modeli sayesinde pazardaki rakipleri OnePlus Open ve vivo X Fold 3 gibi ince katlanabilir telefon modelleri ile bir rekabete gireceği de kaçınılmaz bir gerçek olacak. Bu haber katlanabilir telefon kullanan Samsung kullanıcıları bir bakıma da heyecanlandıran güzel bir haber gibi görünüyor.

Çünkü kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S Pen'i kullanmıyor ve bu durumda S Pen yerine telefonun daha ince yapıda olması ve daha kaliteli bir batarya ve kamera dizilimiyle gelmesi daha sevindirici bir gelişme olabilir.