Samsung Galaxy Z Fold 6'dan Yeni Söylentiler: Kamera Kullanıcıları Üzebilir!

Akıllı telefon dünyasında her yıl yenilik yapmak pek kolay değil. Muhtemelen, modern bir katlanabilir cihazın iç aksamını ve karmaşık menteşe mekanizmalarını yeniden tasarlamak da hâla zor. Bugün ise Samsung'un bir sonraki Galaxy Z Fold 6 telefonu hakkında bu konuyla ilgili söylentiler çıkmaya başladı.

Ice Universe'e göre, Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasına ilişkin kullanıcıların beklentisini azaltması gerekiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Aynı Kamera Sensörüyle Geliyor

Görünüşe göre Samsung, ana kamera için 50MP Samsung GN3 sensörünü (1/1.56", 1.0µm) yeniden kullanacak. Bu sensör Galaxy Z Fold 5'in yanı sıra Galaxy Z Fold 4'te de bulunan sensörün aynısı.

Eğer bu söylenti doğruysa kuşkusuz biraz üzücü ama The Elec'in diğer güvenilir raporlarına göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'yı inceltmek ve kendi ürünleri ile rakiplerinin ürünleri arasındaki genişleyen kalınlık farkını kapatmaya başlamak istiyor olabilir.

Söz konusu rapora göre Samsung, Çinli şirketin hem daha ince bir profile hem de daha büyük bir dâhili pile nasıl ulaştığını görmek için Huawei'nin katlanabilir Mate X5'i üzerinde araştırmalar sürdürüyor.

Peki sizin yeni katlanabilir modellerden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.