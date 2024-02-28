Samsung Galaxy Z Fold 6 Görüntüleri Ortaya Çıktı: Özellikleri Netleşiyor!

Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bir takım söylentiler gelmeye devam ediyor. Dün de Samsung'un yeni katlanabilir telefon modelleri ve Galaxy Ring, Galaxy XR için çalışmalarının sonların yaklaştığı netleşmiş oldu.

Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Bir önceki modele göre daha yüksek donanıma sahip olması beklenen katlanabilir telefonun tasarım görüntüleri OnLeaks tarafından paylaşıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Tasarımı

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Galaxy Z Fold 6'nın görünümü piyasaya son sürülen S24 modeli ile benzerlik gösteriyor. Koyu gri renkte gördüğümüz telefon modeli, S24 serisiyle uyumlu kutu şeklinde bir çerçeveye sahip.

Telefonun üst ve alt kısmında bağlantı noktaları yer alıyor. Üst kısımda üç mikrofon ve bir hoparlör ızgarası yer alırken alt kısımda USB-C bağlantı noktasıyla birlikte bir mikrofon ve hoparlör yer alıyor.

Yerleşik parmak izi tarayıcısına sahip güç düğmesi, sağ taraftaki ses tuşları ve sol taraftaki SIM kart yuvası da tasarıma dair gözle görülür birkaç detay olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Fold 5'teki gibi üçlü kamera sistemi ve kamera modülünün yanındaki flaş arka kısımda yer alıyor.

İç tarafta ise delikli bir selfie kamerası ile ekran altı selfie kamerası bulunuyor. Galaxy Z Fold 6'nın Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde tanıtılması ve Ağustos'ta da satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6 Beklenen Özelleri