Galaxy Z Fold 7’nin Bataryası Neden Büyümedi? Samsung Açıkladı!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları piyasaya sürüldü ve Galaxy Z Flip 7 daha yüksek bir pil kapasitesi ile karşımıza çıktı. Ancak aynı durum şirketin katlanabilir amiral gemisi olan Galaxy Z Fold 7 için geçerli değil.

SamMobile, Galaxy Z Flip 7'nin pil kapasitesi 4000 mAh'den 4300 mAh'ye yükseltilirken, Galaxy Z Fold 7'nin neden 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ile aynı, 4400 mAh'lik pile sahip olduğunu sordu.

Galaxy Z Fold 7 Batarya Tercihi: Kullanıcıların Talepleri!

Samsung pil kapasitesinde artışa gidilmemesini dolaylı yoldan kullanıcılara bağladı. Birçok Galaxy Z Flip kullanıcısının daha büyük bir pil istediğini, Z Fold 7'nin ise gelişmiş kameralar, daha geniş bir kapak ekranı, ince ve hafif bir tasarım gibi daha büyük önceliklere sahip olduğunu söyledi.

Samsung'un pil kapasitesini sabit tutmasında en büyük faktörün "daha ince bir tasarım" olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Galaxy Z Fold 7'yi eline alan herkesin ilk dikkatini çeken telefonun ince ve hafif yapısı oluyor.

Rakamlarla konuşmak gerekirse Z Fold 6 katlanmış haldeyken 12.1 mm kalınlığa sahipken, Z Fold 7'de kalınlık 8.9 mm seviyesinde. Yani ciddi bir iyileştirme söz konusu. Ağırlık ise 239 gramdan, 215 grama düştü.

Samsung rakip katlanabilir cihazlarda çok daha yüksek kapasiteler sağlayan silikon-karbon pilleri henüz benimsemedi. HONOR Magic V5'in 5.820 mAh pili varken, vivo X Fold 5'in 6.000 mAh pili var. Her iki telefon da rekabetçi kamera donanımına ve nispeten geniş kapak ekranlarına sahip.

Bununla birlikte Samsung'un paylaştığı şarj döngüsü rakamları, telefonlarının daha iyi uzun vadeli pil ömrü sunabileceğini gösteriyor. Her halükarda Galaxy Z Fold serisinin daha büyük bir pile ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Z Fold 8'de bu beklentinin karşılanması gerekiyor.