Galaxy Z Fold 7 Dayanıklık Testinde: Sonuca Şaşıracaksınız!

Samsung'un ince yapısı ile oldukça beğeni kazanan ve hatta "şimdiye kadarki en iyi telefonu" olarak adlandırılan katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 7 dayanıklılık testine tabii tutuldu. Testi gerçekleştiren JerryRigEverything telefonu her zamanki gibi çizilme, bükülme ve yanma konusunda zorladı.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Dayanıklılık Testi

Katlanabilir telefonlar hassas yapıları nedeniyle dayanıklılık konusunda iyi bir performans sunamıyor olsa da Galaxy Z Fold 7'nin beklentilerin üzerinde bir dayanıklılığa sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 7'nin Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunan ekran kapağı, 6. seviyede kadar çizilmelere dayanabildi. İç ekran yani ana ekran ise Ultra İnce Cam'dan (UTG) yapıldığı için 2. seviyede bile kolayca hasar görüyor ve çiziliyor. Videonun en dikkat çeken kısmı bükülme testi oldu.

Bu testte telefon endişe verici şekilde bükülmeye çalışılmasına rağmen esnek yapısı ile işlevselliğini korumaya devam etti. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan sizleri Galaxy Z Fold 7 dayanıklılık testi ile baş başa bırakalım;

8 inç büyüklüğünde ana ve 6.5 inç büyüklüğünde kapak ekranına sahip olan Z Fold 7 gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alıyor. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği ile gelen telefon, 200 Megapiksel ana kameraya ve 4400 mAh bataryaya sahip.