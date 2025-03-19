Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarını Bekleyenlere Kötü Haber

2025 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, akıllı telefon yelpazesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Ocak ayında Galaxy S25 serisini piyasaya sürmesinin ardından yeni bütçe dostu A serisi telefonlarını da satışa sunan Güney Kore merkezli teknoloji devi, şimdiyse yeni katlanabilir telefonları için kolları sıvadı.

Yaz aylarında tanıtılması beklenen yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, kısa bir süre önce yeni bir sertifikasyonla gündeme geldi. Paylaşılan yeni bilgiler cihazların şarj hızını gün yüzüne çıkardı.

Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 25W Şarj Hızıyla Gelecek

Aktarılanlara göre, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları 25W gibi beklentilerin epey altında kalan bir şarj hızına sahip olacak. Zira günümüzde pek çok akıllı telefonun şarj hızı konusunda 100W barajını aştığına şahit oluyoruz. Ancak görünüşe göre Samsung, geçmiş modellerde olduğu gibi yeni Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri için de kullanıcıları memnun edecek bir şarj desteği sunmayacak.

Öte yandan yeni katlanabilir cihazların şarj hızı alanında olmasa da önemli yeniliklerle beraber geleceği bir süredir konuşuluyor. Daha öncesinde paylaşılan sızıntılara göre yeni Fold 7 ve Flip 7, kamera tarafında farklı bir tasarım çizgisini benimseyecek. Öyle ki telefonların ana kamera kurulumunu arka panelinde değil ekranının içinde barındıracağı belirtiliyor.

Ekran konusuna değinmişken, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak yeni Galaxy Z Fold 7'in dış tarafta 6,5 inçlik içte ise 8 inçlik yeni ekranlarla selefine kıyasla daha büyük olacağı bildiriliyor. Benzer şekilde Samsung Galaxy Flip 7'nin ise iç tarafta 6,85 inçlik, dışta ise 4 inçlik bir panellerle Flip 6'yı kıyasla bir nebze daha büyük olacağı iddia ediliyor.

Peki siz yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...