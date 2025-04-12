200 MP Kameralı Samsung Galaxy Z Fold 7, Performans Testinde Ortaya Çıktı!

Ocak ayında Galaxy S25 serisini piyasaya süren Samsung, yakın zamanda ise Z Fold 7 ve Z Flip 7 adlı katlanabilir modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Android 16 ile gelmesi beklenen yeni cihazlar için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı.

Son olarak Samsung Galaxy Z Fold 7, Geekbench performans testinde görüntülendi. Böylelikle cihazın hangi One UI sürümü ile çalışacağı gözler önüne serildi.

Samsung Galaxy Z Fold 7, One UI 7 İle Gelecek

Güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan Geekbench raporuna göre Galaxy Z Fold 7, Android 16 tabanlı One UI 8 ile çalışacak. Grafik işlem biriminin performansını gösteren OpenCL testinde ise 18.143 puan aldı.

Samsung'un yeni katlanabilir modellerini Ağustos ayında satışa sunması bekleniyor. Bu bağlamda One UI 8'in de bu cihazlarla birlikte tanıtılması muhtemel.

200 MP Kameraya Sahip Olacak

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, 200 MP kamerasıyla dikkat çekecek. Bu sayede kullanıcılar, çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekebilecek. Bu da cihazın kamera tarafında ciddi bir yükseltme sunacağını açıkça ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.