Samsung Galaxy Z Fold Special Edition 10 Dakikada Tükendi

Samsung Galaxy Z Fold Özel Sürüm Ekim ayı sonunda piyasaya çıktı ve sadece 10 dakikada tükendi. Hem de tam üç defa.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Bu sene Ekim ayında Samsung büyük bir adım atarak Galaxy Z Fold Special Edition'ı piyasaya sürdü. Stoklar tam 10 dakika içinde tamamen tükendi. Ardından başka bir partiyi daha kullanıcılara sunan Samsung burada da benzer bir durumu yaşadı; tüm stok 5 dakikada tamamen eridi.

Üçüncü kez stokları yenileme kararı alan Samsung için senaryo yine değişmedi. Çünkü stoklar bu defa 6 dakikada bitmişti.

Çin'e Özel W25 ve W25 Flip Sürümü

Kore medyası Newsis'e göre, Samsung üçüncü parti için ilk iki partiden daha fazla Galaxy Z Fold Special Edition üretse de tüm stoklar hızla tükendi. Ancak her bir partide kaç cihazın satışa sunulduğu bilgisi paylaşılmadı.

Galaxy Z Fold Special Edition şu an yalnızca Güney Kore'de satışta, ancak Çin pazarı için bazı kozmetik değişikliklerle Samsung W25 adında bir versiyon piyasaya sunuldu. Aynı zamanda Galaxy Z Flip6 tabanlı W25 Flip de bulunuyor. Çin'de geçen hafta ön siparişe açılan bu modeller, 15 Kasım'da genel satışa çıkacak. Satış rakamları ise muhtemelen net olarak açıklanmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Özellikleri

Bu özel model, katlandığında 10.6 mm ile Z Fold6'dan daha ince (Z Fold6'nın kalınlığı 12.1 mm). Ayrıca 8.0 inç iç ekran ve 6.5 inç kapak ekranı ile geliyor. 200 MP ana kamera ve Wi-Fi 7 bağlantı desteği bulunurken, S Pen desteği ise sunulmuyor.

Diğer Pazarlarda Ne Zaman Satılacak?

Şu an için Samsung'un Galaxy Z Fold Special Edition'ın diğer pazarlarda sunacağına dair bir işaret yok. Zaman geçtikçe ise Z Fold7'nin lansmanına yaklaşmış olacağız ve bu modelin de ince tasarım sunacağı düşünülüyor.

Peki sizce Samsung bu modeli diğer pazarlarda da satışa çıkaracak mı? Çıksaydı alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

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