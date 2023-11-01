Samsung Game Launcher Hizmetinin Adı Değişiyor!

Samsung'un One UI 6.0 güncellemesi başlangıçta düşündüğümüzden çok daha fazla değişiklik getiriyor. Samsung'un kullanıcı arayüzünün hemen hemen her yönü ve önceden yüklenmiş olarak gelen uygulamaların çoğu yeni özellikler ve iyileştirmeler aldı ve bazı durumlarda tamamen yenilendi.

Game Launcher uygulaması bir istisna değil, ki Samsung bu değişikliği One UI 6.0'ın kararlı sürümünü yayınlamadan önce duyurduğundan pek sürpiz de sayılmaz.

Game Launcher Yeni Özellikler Kazanıyor

Hizmet, Android 14 ile başlayarak Gaming Hub olarak adlandırılacak ve önceki işletim sistemleri de sırayla güncellenecek. (Bazı işletim sistemlerinde, "Oyun Başlatıcı" ve "Oyun Merkezi"nin belirli menülerde birbirinin yerine kullanılabileceğini unutmamak gerek.

Önemli olan Samsung'un Gaming Hub'ı basit bir başlatıcı uygulamasından çok daha fazlasına dönüştürmeyi planlıyor olması. SamMobile tarafından tespit edildiği üzere Oyun Merkezi "zaman içinde birçok farklı özellik" kazanacak.

Samsung'un açıklamasına göre "Gaming Hub, yalnızca yüklü oyunlarınızı otomatik olarak gruplandıran ve çeşitli kullanışlı özellikler sağlayan değil, aynı zamanda daha çeşitli bir oyun deneyimi sağlayan bir oyun platformu olmayı hedefliyor."

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