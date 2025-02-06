Bu Tarihten Sonra Samsung Telefonlarınızı Çöpe Atabilirsiniz

Samsung'un yaklaşan Android 15 güncellemesi; Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 ve Tab S9 gibi yeni modeller için büyük bir adım olacaksa da bazı cihazlar artık güncelleme almayacağından diğerleri kadar gözde bir konumda olmayacak diyebiliriz.

Eski cihaz sınıfına giren modeller son büyük güncellemeyi alacak, ardından bu cihazlara verilen destek son bulacak.

Artık Büyük Güncelleme Almayacak Modeller

Yeni One UI 7 ile gelen yenilikler ise kullanıcı deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Artık uygulamalar arasında geçişler daha akıcı, animasyonlar daha pürüzsüz olacak.

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy A14, Galaxy M33 ve benzeri eski cihazlar bu güncellemeden nasibini alacak ancak alacakları son büyük güncelleme bu olacak.

Peki neden tüm cihazlar en yeni güncellemeleri alamıyor?

Teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle eski cihazlar artık geleceğin yeniliklerine ayak uyduramıyor. Bu yüzden, uzun süreli ve kapsamlı destek isteyen kullanıcılar, en kısa sürede yeni modellere geçiş yapmayı düşünmeliler.

Eski cihazlarda yeni özelliklerin olmaması, kullanıcılar için kısa vadede sorun yaratmasa da, uzun vadede daha verimli ve güvenli bir deneyim için yeni telefonlara geçmek kaçınılmaz görünüyor.

One UI 7 Neler Sunuyor?

Android 15 ile gelen One UI 7, tasarımı baştan aşağıya değiştirmesiyle ilk adımı attı. Ardından kamera uygulaması yeniden tasarlanarak, modlar arasında tek elle kolayca geçiş yapılabilmesi sağlanıyor.

Uzun zamandır beklenen dikey uygulama çekmecesi nihayet kullanıma sunuluyor. Bu özellik sayesinde favori uygulamalara, konulara ve içeriklere daha hızlı erişilebilecek. Bunun yanı sıra, Now Bar adı verilen yeni bir özellik, kilit ekranında müzik, kayıt, hatırlatıcı gibi faydalı bilgileri dinamik olarak göstererek, kullanıcıların günlük deneyimini tatlandıracak. Son olarak yeni simgeler, şarj göstergesi ve adaptif şarj seçenekleri de One UI 7’nin sunduğu diğer görsel ve işlevsel iyileştirmeler arasında yer alıyor.