Apple'dan 6 Yıllık iPhone 11'e Özel Güncelleme!

Apple, iOS 18.3 güncellemesini geçtiğimzi günlerde iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Her yıl olduğu gibi bu sene de güncelleme hangi yıl çıktığı fark etmeksizin tüm modellere aynı anda çıktı. Ancak eski telefonlara yeni özellikler kazandırmak oldukça zor ve bu konuda Apple bile zorlanıyor. Bu nedenle şirket sırf iPhone 11 serisi için "build 22D64" numaralı özel bir güncelleme yayınladı.

Apple'dan iPhone 11 Serisine Özel iOS 18.3 Güncellemesi

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda tartışmasız pazar lideri olan Apple, iOS 18'i yedi yıl önce (2018) çıkmış iPhone'lara bile sundu. Ancak bu kadar eski cihazlara yeni özellikler kazandırmak zaman zaman farklı sorunlara neden olabiliyor. Bunun son örneği 2019'da çıkan iPhone 11 serisi için sunulan iOS 18.3 güncellemesi oldu.

Apple, geçtiğimiz günlerde tıpkı geçtiğimiz Eylül ayında çıkan iPhone 16 serisi gibi iPhone 11 serisi için de iOS 18.3 (build 22D63) güncellemesini yayınladı. Ancak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'lerini güncelleyen bazı kullanıcılar, telefonlarında sorunlarla karşılaştı.

Durumu düzeltmek isteyen Apple ise build 22D64 adı altında ek bir iOS 18.3 güncellemesi yayınladı. Ayrıca bazı özellikler de bu altı yıl önce çıkan telefonlara geldi. Örneğin Hesap Makinesi uygulamasında eşittir işaretine tekrar basıldığında son matematiksel işlemin tekrar edilmesi özelliği eklendi.

Ayrıca bazı durumlarda klavyenin ortadan kaybolması gibi sorunlaru da çözüldü. Apple Music kullanıcılarını çıldırtan bazı hatalar da giderildi. Ayrıca kullanıcı deneyimini doğrudan etkilemeyen ama güvenliği artıran bazı düzeltmelere de yine bu özel iOS 18.3 sürümünde yer verildi.

Hatırlatmakta yarar var ki iOS 18.3 güncellemesi özünde iPhone'lara yeni Apple Intelligence özellikleri getirmeyi hedefliyor. Ancak bu özellikler sadece iPhone Pro ve daha yeni modeller için kullanılıyor. Yine de hata düzeltmeleri ve geliştirmeler sunulması altı yıllık bir telefon için oldukça önemli.Eğer siz de iPhone 11 serisine ait modellerden birini kullanıyorsanız, Ayarlar bölümünden yazılım güncellemesini yapabilirsiniz.