Samsung'un Bazı Telefon ve Saatleri İçin Güncelleme Desteği Bitti
Samsung, bazı katlanabilir telefonları ile akıllı saatlerine güncelleme desteğini kesti. Etkilenen cihazlara ileride yeni güncelleme gelmeyecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve Galaxy Watch 4 / Classic modellerinin güncelleme desteğini sonlandırdı.
- Desteğin sona erdiği telefonlar yine çalışmaya devam edecek ancak güvenlik güncellemesi almayacağı için Samsung'un daha uzun güncelleme desteği alan yeni modellerine geçmek iyi bir fikir olabilir.
- Z Fold 4 ve Z Flip 4 artık aylık değil, üç aylık güvenlik güncellemesi alacak. Bu modellerin desteğinin de Eylül 2027'de bitmesi bekleniyor.
Samsung'un bazı Galaxy modelleri için güncelleme desteği sona erdi. Daha önce ilgili cihazlara belirttiği süre boyunca güncelleme sunan şirket, destek süresinin sona gelmesi sebebiyle söz konusu modellerin tamamına yazılım desteğini kesti. Bunların arasında döneminin çok popüler telefonları ve akıllı saatleri de bulunuyor.
Samsung'un Hangi Cihazlarına Güncelleme Desteği Kesildi?
|Cihaz
|İlk Tanıtım Tarihi
|Galaxy Z Fold 3
|11 Ağustos 2021
|Galaxy Z Flip 3
|11 Ağustos 2021
|Galaxy Watch 4
|11 Ağustos 2021
|Galaxy Watch 4 Classic
|11 Ağustos 2021
Samsung'un Eylül 2026 itibarıyla yazılım desteğini sonlandırdığı modeller arasında Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic bulunuyor. Söz konusu modeller, 2021 yılında piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık 5 yıl boyunca da güncelleme desteği aldı. Şimdiyse bu sürenin sonuna gelindi ve ilgili cihazların sahipleri, bundan sonra yeni bir güncelleme almayacak.
Güncelleme Desteği Biten Telefonlara Ne Olacak?
Güncelleme desteği sona eren telefon ve akıllı saatlerde teknik olarak herhangi bir sorun olmayacak. Bu cihazlar yine çalışmaya devam edecek. Uygulamalar ya da mevcut özellikler bir anda yok olup gitmeyecek. Sadece yeni güvenlik güncellemeleri ve çeşitli özellikler içeren güncellemeler alınamayacak.
Özellik güncellemeleri bir kenara dursun, güvenlik güncellemesi almaması gerçekten büyük problem olabilir. Öyle ki bu güncellemelerde keşfedilen güvenlik açıkları kapatılır, bilgisayar korsanlarının cihazınıza sızması ya da bilgilerinizi ele geçirmesi engellenir. Ayrıca kötü amaçlı uygulamalara karşı daha güvenli olur. Şifreleriniz ve hesaplarınız güvende kalırken bankacılık ve ödeme işlemlerini de gönül rahatlığı içinde gerçekleştirmenize imkân tanır.
Baktığınızda cihazınız elbette sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecektir ama bir yerlerde henüz keşfedilmemiş güvenlik açıklarının olması, ileride bunun tespit edilip kötüye kullanılamayacağı anlamına gelmez. O yüzden yeni bir modele geçmeyi düşünüyorsanız şu an bunun tam sırası olabilir.
Yeni Amiral Gemisi Modellerde Ne Kadar Güncelleme Sunuluyor?
Samsung, önceden 4 büyük Android güncellemesi ile 1 yıl güvenlik güncellemesi şeklinde bir politikaya bağlı kalıyordu. Yeni amiral gemisi modellerde ise artık 7 yıla kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunuluyor. Orta segmente baktığımızda ise bazı yeni modellerde 6 yıla kadar destek görüyoruz. Yani bu cihazlara kıyasla epey uzun bir güncelleme desteğine sahipler.
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Editörün Yorumu
Galaxy Z Fold 3'ün ilk piyasaya sürüldüğü dönemi hatırlıyorum da o dönem epey dikkat çekmişti. Tabii, aradan geçen 5 yıl geçti ve yeni modellerin yanında eski kalmaya başladı. Eğer bu modellerden birini kullansaydım yeni modele geçmeyi düşünürdüm. Amacım yeni özellikler kullanmak değil, daha uzun süre güvenlik güncellemesi desteği almak. Bu, size bu telefonun artık işe yaramaz olduğunu düşündürmesin. Z Fold 3 hâlâ iş görür ama uzun vadede güncel model kullanmak kesinlikle daha güvenli olacaktır.