Apple, Türkiye'de Satılan iPhone'lara Zam Yaptı

Apple, iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo modellerini tanıttı. Bununla birlikte Türkiye'deki iPhone fiyatlarında da değişikliğe gitti. Bu değişiklik, tüketici açısından oldukça olumsuz bir tablo çiziyor. Öyle ki eski modellerin fiyatında çok ciddi bir artış meydana geldi. Ayrıca AirPods Pro 3'ün de fiyatı arttı.

iPhone Modellerinin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Model Eski Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı iPhone 17 84 bin 999 TL 99 bin 999 TL iPhone 17e 59 bin 999 TL 72 bin 999 TL iPhone Air 107 bin 999 TL 122 bin 999 TL iPhone 16 72 bin 999 TL 85 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max 132 bin 999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 17 Pro 119 bin 999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 56 bin 999 TL Satıştan kaldırıldı

Önceden 84 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17'nin fiyatı, zam sonrasında 99 bin 999 TL oldu. iPhone 17e'nin fiyatı, 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye yükselirken geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğin yıldızı iPhone Air ise artık 107 bin 999 TL değil, 122 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

iPhone 16'nın başlangıç fiyatı artık 72 bin 999 TL yerine 85 bin 999 TL. Önceden 56 bin 999 TL'ye satılan iPhone 15 ise Apple'ın mağazasından kaldırılmış durumda. Tabii, aynı model şu anda çeşitli mağazalar üzerinden 49 bin 389 TL'den başlayan fiyata bulunabiliyor.

Apple'ın Başka Hangi Ürünlerine Zam Geldi?

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat AirPods Pro 3 15 bin 499 TL 17 bin 499 TL

AirPods Pro 3 için de zam yaptı. Şirketin son düzenlediği etkinlikten önce 15 bin 499 TL'ye satılan bu cihazın fiyatı, zamla birlikte 17 bin 499 TL olarak güncellendi. Bu arada 12 Eylül 2026'da (15.00) ön siparişe açılıp 18 Eylül'de satılmaya başlanacak olan yeni AirPods 5'in başlangıç fiyatı 9 bin 999 TL. Markanın kulak üstü modeli AirPods Max 2 ise 39 bin 999 TL'ye satılıyor.

Yeni iPhone Modellerinin Fiyatları Ne Kadar?

Model Başlangıç Fiyatı iPhone 18 Pro 137 bin 999 TL iPhone 18 Pro Max 149 bin 999 TL iPhone Duo 229 bin 999 TL

Editörün Yorumu

Yakın zamanda önemli bir zam bekleniyordu. Hatta Eylül ayına girmeden önce iPhone modellerinin fiyatında artış meydana geleceği söyleniyordu. Evet, fiyatlar son zamla birlikte epey yükseldi ama yeni modellerin fiyatları ile kıyasladığımızda çok daha uygun kaldığını söyleyebilirim. Tabii, gönül isterdi ki fiyatlar bu kadar yükselmesin ama bu artışa gidilmesinin arkasında küresel bellek sorunu da dahil olmak üzere çok fazla sebep var ve dolayısıyla kaçınılmaz hâle geliyor.