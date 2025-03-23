Rekabet Kızışacak: Samsung, Bir Sektöre Daha Giriyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un akıllı gözlük pazarına gireceği uzun bir süredir biliniyor. Zira şimdiye kadar bununla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak firmanın bu pazara ne zaman gireceği ortaya çıktı. İşte Samsung'un ilk akıllı gözlük modelinin çıkış tarihi!

Samsung, Akıllı Gözlük Pazarına Giriyor

Samsung'un "Haean" kod adlı akıllı gözlükleri için geri sayım başladı. Gelen son bilgilere göre teknoloji devi yılın sonlarına doğru büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte uzun süredir merakla beklenen akıllı gözlük modellerini resmen tanıtması bekleniyor.

Akıllı gözlükler, özellikle ergonomi konusunda iddialı geliyor. Şirketin her yüz tipine uyum sağlayabilecek bir tasarım üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için gözlüğün fiziksel düğmeler yerine el hareketleriyle kontrol edilebileceği söyleniyor.

Hangi İşlemciye Sahip Olacak?

Teknik özellikler bakımından pek fazla bilgi yok. Fakat cihazın Qualcomm imzalı bir işlemciden güç alması muhtemel. Bunun yanında entegre bir kameraya sahip olması da bekleniyor. Bu durumda akıllı gözlüklerin yüksek fiyata sahip olacağı düşünülüyor ancak Samsung'un uygun bir fiyatla çok satmayı hedeflediği biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un akıllı gözlük modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.