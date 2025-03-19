Samsung, One UI 7 Güncellemesini ABD'den Önce Türkiye'de Yayınlayacak!

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümünü yayınlamak için geri sayıma başladı. Bir süredir gecikmeden dolayı eleştirilen eleştirilerin hedefi olan şirket, Nisan ayından itibaren güncellemeyi çeşitli Galaxy modelleri için yayınlamaya başlayacak. Ancak yurt dışındaki Samsung kullanıcıları bu habere de tam sevinemedi. Görünüşe göre Samsung, güncellemeyi her ülkede aynı anda yayınlamayacak.

One UI 7 Güncellemesi ABD'den Önce Türkiye'de Yayınlayacak!

Android akıllı telefon üreticileri söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Apple'ın düzen ve standartarından oldukça uzak bir tablo izliyor. Ne yazık ki bu düzensizlik Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinde de kendini gösterdi. Bildiğiniz üzere şirket geçtiğimiz günlerde 7 Nisan'dan itibaren One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

Ancak ortaya çıktı her ülkede bu durum böyle değil. Örneğin Güney Kore gibi bazı Asya ülkeleri ve Türkiye'nin de aralarında olduğu Avrupa ülkeleri güncellemeyi 7 Nisan'dan itibaren alırken, ABD gibi bazı ülkelerde bunun biraz daha gecikeceği öğrenildli. Elbette ki bu çok uzun bir bekleme süreci olmayacak.

ABD gibi ülkelerde güncelleme en fazla bir haftalık bir gecikmeyle yayınlanacak. Ancak Samsung'un Galaxy S25 serisi ve bugün Türkiye'de satışa çıkan yeni Galaxy A26, A36 ve A56 dışında henüz hiçbir cihazda (beta testleri hariç) kullanılamayan One UI 7 kullanıcıların canını sıkmış durumda.

Özellikle Galaxy S24 serisi kullanıcıları gibi çok yakın bir tarihte telefonlarına küçük bir servet ödeyerek satın alan kullanıcılar, Android 15'in bu kadar gecikmiş olmasına tepkili. Neyse ki Türkiye şu an için 7 Nisan'da güncelleme alacak ülkeler arasında. Eğer siz de aşağıdaki cihazlardan birine sahipseniz bu tarihten itibaren güncelleme yapabiliirsiniz.