Samsung Bombayı Patlattı: Hem İçe Hem Dışa Katlanan Telefon Sızdı!

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Her yıl birçok yeni model tanıtan firma, bu kez teknoloji dünyasının ilgisini çekecek bir adım attı. Öyle ki şirket, hem içe hem de dışa katlanabilen flip tarzı bir mobil cihaz için patent aldı. İşte detaylar...

Samsung’dan Çift Yönlü Katlanabilir Telefon Patenti

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü veritabanında görülen patent, Samsung’un yeni flip tarzı katlanabilir telefonunun taslak çizimlerini de gün yüzüne çıkardı. Tasarıma baktığımızda ekranın hem cihazın arkasına sarılarak dışa katlanabildiğini hem de içe doğru kapanabildiğini görüyoruz.

Cihazın menteşe yapısı ise beklendiği gibi oldukça farklı. Çizimlerde menteşelerin mevcut katlanabilir telefonlardaki gibi ortada olmadığı, katlandığında alt kısmın ise açıkta kaldığı net bir şekilde görülüyor. Bu da katlanmış durumdayken ekranın bir kısmının görülmesini sağlıyor. Ayrıca arka tarafta bir kamera da bulunuyor. Bu ise modelin hem fotoğraf çekimi hem de video kaydı yapabileceğini gösteriyor.

Samsung genellikle bu tür yenilikçi ürünlerini teknoloji fuarlarında tanıtıyor. Dolayısıyla bu patent ilerleyen dönemlerde bir prototip hâlinde karşımıza çıkabilir. Ancak çizimlerdeki cihazın bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği halen belirsiz. Zira bazı patentler hiç satışa çıkmayacak ürünler için de alınabiliyor. Bunu daha önce sıkça gördük.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çift yönlü katlanabilir telefon çıksa satın almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.