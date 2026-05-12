8 GB RAM'li Bütçe Dostu Android Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Yapılan bir duyuru ile birlikte Realme 16T 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G, 22 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Cihaz mavi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Realme 16T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T'nin 25 bin rupi civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 881 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 ile 8.000 mAh arası

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16T 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Dimesnity 6300, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Bu arada Realme 15T'de Dimensity 6400 Max işlemcisi mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 108 FPS'te çalıştırıyor.

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme 16T 5G'de AMOLED ekran bulunacak. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme 15T'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Realme 16T 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon, 7.000 ile 8.000 mAh arasında batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Realme 15T'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 60W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Realme 16T 5G'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Telefon bunun yanı sıra yüksek yenileme hızıyla da dikkatimi çekti. Bu, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.