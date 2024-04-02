Samsung, İki Galaxy Serisinin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtıp piyasaya sürdükten sonra bu seri için 7 yıl boyunca kapsamlı bir destek sunacağını söylemişti. Bu seriye hem büyük Android güncellemeleri hem de güvenlik güncellemelerinin dahil olacağını belirtmişti.

Şirket, yeni telefonlarına dair avantajlı ve kullanıcıları tatmin eden açıklamalar yapmaya devam ederken bazı cihazlarından artık güncelleme desteğini kesiyor. Artık Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi sık sık güncelleme almayacak.

Galaxy S20 ve Note 20 Serisinin Güncelleme Süreleri Uzuyor

Samsung, aldığı yeni karar ile birlikte Galaxy S20 serisinin aylık güncellemelerini üç ayda bir olacak şekilde değiştiriyor. Artık Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ve Galaxy S20 FE telefonlarından birini kullanan kişiler, aylık güvenlik yamaları almayacak.

Aynı durum Note 20 serisi telefonları için de geçerli. Sadece üç ayda bir güvenlik güncellemelerini alacaklar. Şu an için en son Mart 2024 güncellemesi yayınlandı, bir sonraki güncelleme Haziran ayında gelecek.

Güvenlik konusunda tereddüt yaşayan kullanıcılar henüz telefonları yeni modele yükseltemiyorsa çeşitli yazılımlar veya ekstra güvenlik önemleriyle cihazlarını kontrol altına alınabilir. Eğer bu önlemleri almayacaklarsa da 3 aylık güncelleme süresini beklemek zorunda kalacaklar.