Samsung, iPhone 16 Serisinin Sevilen Özelliğini Yeni Telefonlarına Uyarlayacak!

Uzun yıllar boyu teknoloji sahnesini birlikte paylaşan Apple ve Samsung, günümüzde hala akıllı telefon pazarının en büyük rekabetlerinden birini sürdürüyor. İki büyük şirket, çoğu zaman geliştirdikleri yenilikler konusunda birbirlerine karşıt görüşlerde olsalar da ikilinin zaman zaman bazı teknolojileri birbirlerinden esinlendikleri de görüyoruz.

Bu duruma son örnek ise Samsung cephesinden geldi. Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, şirketin iPhone 16 serisinin popüler bir özelliğini yeni telefonlarında kullanabileceğini işaret ediyor.

Samsung, iPhone 16 Serisinin Kamera Butonunu Yeni Telefonlarında Kullanabilir

Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni patent başvurusuna göre, Samsung yeni telefonlarına Apple'ın aksine özel bir kamera tuşu eklemeyecek. Şirket ise bunun yerine mevcut yan tuşlara dokunmaya duyarlı sensörler entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, ekrana bakmaya gerek kalmadan sadece dokunma ve kaydırma hareketleriyle odak, yakınlaştırma ve parlaklık gibi ayarları kontrol edebilecek.

Yan tuşlarda yer alacak kamera fonksiyonu, tıpkı iPhone 16'da bulunan özel buton gibi dokunuş, uzun basış, çift dokunuş ve kaydırma gibi çeşitli hareketleri de destekleyecek. Dikey kaydırmalar belirli bir kamera fonksiyonunu yönetirken, yatay kaydırmalar yakınlaştırma veya parlaklık gibi farklı işlemleri kontrol edecek.

Patent başvurusunu detaylıca incelediğimizde Samsung'un ayrıca kullanıcıların doğru işlemi yaptığını anlaması adına titreşim benzeri dokunsal bir bildirimi de yeni tuş sistemine ekleyeceğini görüyoruz. Bunun yanı sıra tuşlardaki yeni dokunsal bildirimlerin yalnızca kamera uygulaması için değil, galeride gezinme, fotoğraf düzenleme ve uygulamalar arasında geçiş yapma gibi işlevlerde de kullanıcılara yardımcı olacağı bildiriliyor

Samsung'un temel olarak iPhone 16'nın kamera butonundan esinlendiği yeni özelliği hangi telefonlarında kullanacağı hala belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...