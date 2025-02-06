ABD, Apple'a Kıyak Geçerek Samsung'un Başarısını Durdurmaya Çalışıyor

ABD başkan koltuğuna ikinci kez oturan Donald Trump'ın "Önce Amerika!" şeklindeki ısrarı sebebiyle Güney Kore'li teknoloji devi, Samsung'un ABD pazarındaki avantajlarını kaybetmesine sebep olmaya başladı. Samsung'un en büyük rakibi Apple karşısında avantaj kaybettiği ve yeni vergiler yüzünden rekabette ister istemez geride kaldığı düşünülüyor.

Son dönemde ABD yönetimi, Kanada'dan gelen mallara %25, Çin ve Meksika'dan gelenlere %10 ek vergi getirdi. Böyle bir gelişme Çin'de üretilen iPhone'ların fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceği gibi Samsung için iyi bir haberdi.

Ama Trump'ın tüm ülkelerden gelen ürünlere %10 ek vergi getirmek gibi bir fikri var. Eğer bu karar alınırsa, Samsung'un Apple karşısındaki fiyat avantajı tamamen ortadan kalkacak.

Samsung, ABD Yatırımlarını Artıracak Mı?

Sejong Üniversitesi'nden Kyun-Won Kim'e göre şayet Güney Kore hükümeti devreye girip müdahale etmeli ve Samsung da ABD'ye yatırım yaparak lobi faaliyetlerini artırmalı.

Şirketin özellikle çip üretim tesislerine yatırım yaparak, ABD hükümetinin olası ek vergileri Samsung'a uygulamamasını sağlaması gerektiği düşünülüyor.

Zaten artan bileşen maliyetleri; özellikle de işlemci fiyatları, Samsung'un büyük donanım yükseltmeleri yapmasını zorlaştırıyor. Ek vergiler gelirse, şirketin kâr marjları daha da düşebilir.

Apple ve Tesla'yı Vergilerden Muaf Tutacak!

En dikkat çekici iddialardan biri de, ABD'nin Apple ve Tesla'nın ürünlerini yeni vergilerden muaf tutabileceği—ki bu Samsung'un dünyasını başına yıkar.

Halihazırda Samsung'un Galaxy S25 serilerinin satışından 40 milyon adet satış hedefi bulunuyor. Ek vergiler yüzünden şimdi bu hedefi düşürmek zorunda kalabilir.

Samsung'un ABD akıllı telefon pazarındaki payı %23 ve küresel satışlarının %15'i Kuzey Amerika'dan geliyor. 2024'te zaten %22,2 düşen kâr marjı vardı ve şimdi Trump'ın müdahalesiyle çok daha kötü bir konuma düşebilir.