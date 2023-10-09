Samsung, Apple'ın Isınan iPhone'larıyla Dalga Geçti!

Apple'ın iPhone 15 serisi piyasaya sürülmesiyle birlikte satış rekorları kırmasına rağmen Pro modellerde yaşanan ısınma problemi bir süredir büyük problemlere yol açıyordu. Samsung'dan konuya dair yeni bir reklam yayınlandı.

Samsung Türkiye'nin resmî Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Alevleri elinde değil de paylaştığın hikayelerde görmek istiyorsan sen de Galaxy’ye gel." ifadelerine yer verilirken, Samsung'un son dönemde ısınma sorunuyla gündeme gelen iPhone 15 Pro modellerine göndermede bulunduğu görülebiliyor.

Samsung'dan Apple'ı Hedef Alan Yeni Reklam

Apple son günlerde yayınladığı yeni iOS güncellemesiyle bu ısınma sorununu ortadan kaldırsa da Samsung'un reklamlarında Apple ile dalga geçmesi ilk kez karşılaştığımız bir durum değil.

Samsung, Apple'ın iPhone 15 serisinin USB-C ile geleceğini açıklamasının ardından "USB-C ile yeni tanışanlar" adında bir video yayınlamıştı. Şirket ayrıca kapaklı ve katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdüğünde de Apple ile dalga geçtiği bir dizi reklama yer vermişti.

Apple'ın bu reklamlara karşılık herhangi bir cevabı bulunmasa da Samsung'un bu alanda pazarlamayı iyi yönettiğini söylemek yanlış olmaz. Peki siz bu reklamlar hkakında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.