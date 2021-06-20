Samsung İşlemcisi Apple Mühendislerine Emanet: Özel Takım Kuruldu

Samsung işlemci Apple mühendislerine emanet edilecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, hem Apple hem de AMD'de çalışan mühendislerin Samsung'a geçeceğini ele alıyor. Koreli teknoloji devi, akıllı telefon performansını zirveye taşımak istiyor.

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, Computex 2021'de şirketin Samsung ile 2021'in sonunda Samsung tarafından piyasaya sürülecek olan akıllı telefon GPU'su üzerinde iş birliği yaptığını belirtmişti. Yeni gelen sızıntılar, Samsung'un sadece GPU değil aynı zamanda kendi yonga seti üzerinde de çalıştığını gösteriyor.

Samsung işlemcide Apple mühendislerine güveniyor

Yeni rapor, Samsung'un, Apple ve AMD'de yonga setlerinin geliştirilmesinde önemli roller üstlenen mühendislerle ilgilendiğinden bahsediyor. Hatta Apple'a bağlı olan mühendis, kendi ekibinin kontrolünü tamamen elinde tutmayı ve söz konusu ekibe hangi çalışanları dahil edeceğini seçmeyi talep ediyor.

Görünüşe göre Samsung, Cortex-X serisinin performansından memnun değil ve mobil performans konusunda daha hızlı bir şeyler arıyor.

Samsung'a ek olarak Qualcomm ise geçtiğimiz dönemde M1, A14 ve daha eski Apple yonga setlerinin üretiminde çalışan eski Apple mühendisleri tarafından kurulan Nuvia'yı satın almıştı. Görünüşe göre Apple çipleri üzerinde çalışan insanlar, diğer şirketlerin bir hayli dikkatini çekiyor.

Samsung ve Qualcomm'un özel tasarımlarını ne zaman piyasaya süreceği belli değil. Nuvia'nın tasarımının bittiği bildirilirken, Samsung şimdilik sadece özel bir ekip oluşturuyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde IceUniverse tarafından sızdırılan yeni bir iddia, Samsung işlemcisinin AMD GPU destekli olarak geleceği tarihi ortaya koymuştu.

IceUniverse'e göre Samsung, yeni işlemcisini AMD RDNA2 GPU ile Haziran ayında tanıtmayı planlıyordu. Fakat açıklanmayan bir nedenden dolayı bu ürünün Temmuz ayına ertelendiği öğrenildi. Sonuç olarak Temmuz ayında AMD GPU'lu ilk Samsung işlemcisini görebiliriz.

Sızıntının blok şemasına göre GPU; 5G modem, NPU, DSP, güvenlik modülü ve diğer bileşenleri de içermesiyle yonga setinin önemli bir unsuru olacak.

Sony ve Microsoft'un mevcut nesil konsollarının yetenekleri göz önüne alındığında, yakında çıkacak olan Samsung ve AMD iş birliği yongasının akıllı telefon grafik performansını zirvelere taşıması bekleniyor. Samsung-AMD GPU'nun, PS5 ve Xbox Series X ile aynı olan RDNA-2 mimarisine dayanacağını belirtmekte fayda var.