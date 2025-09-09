Samsung, Katlanabilir iPhone'a Karşı Önlem Alıyor! İşte Detaylar

Katlanabilir telefonlar standart modellere kıyasla "pahalı" kalmaya devam ederken Samsung bu yıl Flip serisine Galaxy Z Flip 7 FE'yi ekledi. Bu telefon daha uygun fiyatlı olmasına rağmen, neredeyse unutuldu; kullanıcılar daha çok ince yapısı ile dikkat çeken Fold 7 ve Flip 7’ye yöneldi. Ancak gelecek yıl Samsung, Fold serisine de benzer bir yaklaşım getirmeyi planlıyor ve Z Fold 8’in yanında yeni bir “geniş tip” katlanabilir model tanıtacak.

Samsung Katlanabilir Telefon Sayısını Artıracak!

Kore merkezli kaynaklara göre Samsung, 2026’da katlanabilir ürün gamını genişletecek ve iki farklı Fold modeli piyasaya sürecek. İkinci yeni Fold cihazının, açıldığında “geniş tip” katlanabilir ekran oluşturacak şekilde daha kısa ve daha geniş bir panele sahip olacağı bildiriliyor.

Ekranın her yarısı 18:9 en-boy oranına sahip olacak ve açıldığında neredeyse kareye yakın 18:18’lik bir görünüm elde edilecek. Konu hakkında yapılan paylaşımda, “Samsung bu model için geliştirme planlarını paylaştı. Görüşmelerin zamanlaması göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yılın ikinci yarısında katlanabilir telefon serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Spesifik teknik özellikler henüz netleşmedi ancak bu ayın sonuna veya gelecek ayın başına kadar kesinleşecek” ifadelerine yer verildi.

Samsung’un Fold serisini genişletme hamlesinin iki nedeni olduğu düşünülüyor: Z Fold 7’nin yakaladığı başarı ve üretimin artırılması ile Apple’ın gelecek yıl katlanabilir pazara giriş yapacağı iddiaları.

Katlanabilir bir iPhone daha fazla rekabet anlamına gelse de aynı zamanda pazarı büyütecek ve Samsung’un daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasına yardımcı olacak.

Daha da önemlisi, Apple’ın katlanabilir telefonu da tıpkı ilk Google Pixel Fold gibi geniş ekran en-boy oranına sahip olacak. Bu telefon öncesinde Samsung'un ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya sürmesini bekliyoruz.

Cihazın önümüzdeki haftalarda, Güney Kore ve Çin gibi seçili pazarlarda çıkış yapması bekleniyor. Şirket, modelin satış performansını gözlemledikten sonra 2026’da devam modeli çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. Söylentilere göre 2000 doların üzerinde fiyat etiketine ve sınırlı erişilebilirliğe sahip olacak.