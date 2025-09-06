Galaxy Z Fold 7, Samsung’un Yüzünü Güldürüyor: İşte Rakamlar!

Samsung'un ince yapısı ile oldukça beğeni kazanan katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 7 birçok kullanıcı tarafından şirketin şimdiye kadarki en iddialı telefonlarından birisi olarak görülüyor. Yüksek fiyat etiketine rağmen kullanıcıları etkilemeyi başaran telefon son günlerde Samsung'un yüzünü güldürüyor.

Yoğun Talep: Samsung, Fold 7 İçin Hedefleri Yükseltti!

Samsung, Galaxy Z Fold 7 için Eylül ayı üretim hedefini 260.000 adede çıkardı. Bu, planlanandan 60.000 adet daha fazla cihaz anlamına geliyor. Kore merkezli The Elec’in aktardığına göre şirket, Ağustos ayında da planlarının oldukça üzerine çıktı.

Galaxy Fold 7’nin üretimi geçen ay 430.000 adede ulaştı. Bu rakam, iki ay önce belirlenen 170.000 hedefin çok üzerinde ve lansman öncesi güncellenen 320.000 hedefin de üstünde. Ancak kapaklı modeller için tablo aynı derecede parlak değil.

Galaxy Z Flip 7’nin Ağustos üretimi 270.000 adetle 340.000 hedefinin gerisinde kaldı. Giriş seviyesi Flip 7 FE ise 20.000 civarında sabit kaldı. Samsung, bu yıl için Fold 7 sevkiyat hedefini 2,4 milyon adet olarak belirlemişti. Bu rakam, Fold 6’nın toplam 2,2 milyon satışının üzerinde. Verimlilik korunursa şirket bu hedefi de aşabilir.

Şirkete yakın kaynaklar 8,9 mm inceliğe sahip Fold 7’nin olumlu yorumlar aldığını ve bunun da yüksek talebi açıklayan faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.

Samsung'un katlanabilir telefonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?