Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Rötar Yapabilir!

Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında yeniden liderliği hedefliyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Z Flip modeli ile üçe katlanabilen yeni cihazı, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırmış durumda. Ancak gelen son haberler, bu cihazları bekleyen kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Güvenilir kaynakla tarafından sızdırılan yeni bir rapora göre, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Flip 7 FE olarak anılan iki yeni model tahmin edilenden daha geç bir tarihte piyasaya sürülebilir.

Galaxy G Fold ve Galaxy Z Flip 7 FE Yıl Sonuna Ertelenebilir

Bildiğiniz gibi Samsung, her yıl Temmuz ile Ağustos ayları arasında yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmayı tercih ediyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu yıl sadece geleneksel Z Fold ve Z Flip serilerinin yanı sıra iki yeni katlanabilir modelini da teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmayı planlıyor.

Bunlardan birincisi şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir akıllı telefon modeli. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca panel halinde sergilenen cihaz, yakında ilk kez bir akıllı telefon formunda satışa sunulacak. Cihazın Galaxy G Fold olarak adlandırılması bekleniyor.

Bu sene piyasaya sürülecek bir diğer model ise özellikle uygun fiyatıyla katlanabilir akıllı telefon modellerinin daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayacak Galaxy Z Flip FE. Bu iki cihaz ile birlikte yeni Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin temmuz ila ağustos ayında satışa sunulması bekleniyordu.

Ancak gelen son bilgilere, Galaxy G Fold ve Flip 7 FE birçok modelin aynı anda tanıtılmasındaki zorluklar hem de bir dizi tedarik sorunu nedeniyle yıl sonuna ertelenecek. Öte yandan Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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