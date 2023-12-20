Samsung'un Katlanabilir Telefonları Kendi Kendine Onarım Hizmetine Dahil Ediliyor!

Akıllı telefonları kendi başımıza tamir etmek son yıllarda giderek popüler bir hâl aldı ancak telefonların daha gelişmiş hâle gelmesiyle insanların bunu yapması da zorlaşıyor. Özellikle de katlanabilir telefonlar, tamir edilmesi en zor olanlar. Yine de Samsung, kendi kendine onarım programını genişletmeye karar verdi ve en yeni katlanabilir telefonların artık yedek parçaları mevcut durumda.

Hem Galaxy Z Flip 5 hem de Galaxy Z Fold 5, Samsung'un hâlihazırda Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi ve Galaxy Book 2 Pro serisi gibi cihazların da bulunduğu kendi kendine onarım programına katılacak. Kullanıcılar bu parçaları edinebilecek ve süreci kendileri başlatabilecekler.

Kullanıcılar Artık Katlanabilir Telefonları Tamir Edebilecek

Buna ek olarak Samsung, Galaxy A cihazları için de kendi kendine onarım programını genişletiyor ve bu modeller için gerekli alet ve parçaları web sitesine ekliyor.

Son olarak, Samsung kendi kendine onarım hizmetini hem Avrupa hem de Güney Kore'de daha fazla bölgeye genişletiyor. Yeni genişleme planları sonrası AB'de 30 ülkedeki kullanıcılara sunulan desteğe Danimarka, Yunanistan, Portekiz ve Macaristan da katılıyor.

Normal şartlarda katlanabilir bir telefonu kendi kendine onarmak gerçekten zor olabilir ancak doğru bileşenler ve rehberlik videolarıyla hem bu alandaki iş yükü azalacak hem de maliyet ve gereksiz israftan kurtulunmuş olacak.

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