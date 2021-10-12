Samsung Katlanabilir Telefonlarda 2 Adet Parmak İzi Sensörü Kullanacak

Son dönemlerde gittikçe daha popüler hale gelmeye başlayan katlanabilir telefonlar, tasarımlarından kaynaklanan bazı ufak sorunlara sahipler: Bunlardan birisi de biyometrik doğrulama yöntemlerinden birisi olan parmak izi sensörü olarak öne çıkıyor. Samsung tarafından alınan yeni bir patente göre şirket, yakın bir dönemde katlanabilir telefonlarda iki adet ekran altı parmak izi sensörü kulanmaya başlayabilir.

Samsung Katlanabilir Telefonlarda İki Ekran Altı Parmak İzi Sensörü Kullanacak

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne sunulan yeni patent, LetsGoDigital tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu patent kapsamında Galaxy Z Fold tipi katlanabilir telefonların hem iç ekranında hem de dış ekranında konumlanan toplamda iki adet ekran altı parmak izi sensörü ile karşılaşıyoruz.

Samsung şu ana dek ürettiği katlanabilir telefonlarda parmak izi sensörünü yan çerçeveye konumlandırmayı tercih etmişti. Söz konusu patent gerçeğe dönüşürse kullanıcılar, direkt olarak ekranın altında yer alan parmak izi sensörlerini kullanarak kimlik doğrulaması yapabilecekler.

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Rekora Koşuyor

Ağustos 2021 tarihinde ön siparişe sunulan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, yalnızca Güney Kore'de ilk günlerinde 270.000 adet ön sipariş almayı başardı. İlk haftanın sonundaki ön sipariş sayısı ise 920.000 adet olarak gerçekleşti. Şimdi, ülkedeki genel satış miktarı neredeyse bir milyon sınırını aşmak üzere.

Kullanıcıların uzun bir süredir katlanabilir telefonlara yönelik mesafeli bir yaklaşım izlediğini biliyoruz ve yeni bir teknoloji olmasından ötürü bu durum çok da garipsenmemeli. Öte taraftan yalnızca Güney Kore'deki satış verilerine bakarsak bile, kullanıcıların artık katlanabilir telefonlara daha sıcak baktığı görüşünü doğrulayabiliriz.

Samsung'un iki katlanabilir telefon modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Galaxy Z Flip 3 5G (8 GB / 128 GB) 11.999 TL fiyat etiketine sahipken, Galaxy Z Fold 3 5G (12 GB / 256 GB) ise 21.999 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulmuş durumda. Tabii ki fiyatların halen geleneksel tasarıma nazaran daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni modellerle birlikte eski modellerin de daha uygun fiyatlarla satın alınabildiğini görüyoruz: Bu kapsamda Galaxy Z Flip (256 GB) ortalama 7.500 TL seviyelerine düşerken, Galaxy Z Fold 2 (256 GB) ortalama olarak 17.250 TL fiyat bandından satın alınabilir durumda.