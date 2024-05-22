Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla İlgili Önemli Haber: Hangi İşlemci Kullanılacak?

Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, yakında piyasaya çıkıyor ve bu cihazların özellikleri netleşmeye başlıyor. Son gelişmeler, özellikle Samsung'un yonga seti stratejisi konusunda önemli ipuçları veriyor.

Önceki söylentiler, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın Samsung'un Galaxy S serisine benzer şekilde çift çip stratejisi kullanarak bazı pazarlarda Exynos, diğerlerinde ise Snapdragon SoC ile sunulacağını öne sürüyordu. Bu, Samsung'un katlanabilir telefon serisinde bir ilk olacaktı.

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarında Büyük Değişiklik

Yeni bir rapor, bu söylentilere karşı çıkıyor. Kore yayını The Elec'in anonim kaynaklarına göre, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 sadece Qualcomm çözümünü kullanacak. Her iki telefon da dünya genelinde Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle piyasaya sürülecek. Rapora göre, Samsung'un Galaxy Z6 serisinde küresel olarak tek çip kullanma kararı, Exynos 2400 SoC'nin performansı veya güvenilirliği ile ilgili endişelerden kaynaklanmıyor.

Markanın itibarı nedeniyle çoğu kullanıcı hala Qualcomm çözümlerini tercih etse de Samsung'un yeni Exynos 2400 yongası, Qualcomm ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı. Gerçek dünya testlerinde, Exynos 2400 destekli Galaxy S24, Snapdragon 8 Gen 3 modeline benzer performans sergiliyor.

Ancak bazıları Exynos hakkında ne düşünürse düşünsün, Samsung'un Galaxy Z6 serisinde küresel olarak yalnızca Qualcomm SoC kullanma kararı, performans veya güvenilirlikle ilgili değil, tamamen maliyetle ilgili bir tercih.

Elec kaynaklarına göre, Samsung'un çift çip stratejisinin kârlı olabilmesi için yeterli sayıda cihaz satması gerekiyor. Yeterli satış rakamlarına ulaşmak, telefonları iki farklı platformda geliştirmenin ek maliyetlerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Samsung'un katlanabilir telefon satışları her yıl artmasına rağmen, Kore medyasından gelen bir rapor, bu cihazların çift çipli strateji için yeterince popüler olmadığını öne sürüyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, dünya genelinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle piyasaya sürülecek.

Samsung'un yakında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde, önümüzdeki iki katlanabilir telefonunun tanıtılması bekleniyor. Bu lansman, katlanabilir teknolojideki son gelişmeleri ve rekabeti merakla bekleyen kullanıcılar için heyecan verici bir an olacak.