Samsung Kullanıcıları Dikkat: One UI 7 Güncellemesi Bu Cihazları Bozuyor!

Samsung kullanıcılarının canını sıkacak bir içerikle devam ediyoruz. Bu noktada Samsung One UI 7 güncellemesi kamera sorunu ve diğer sorunlarından derinlemesine bahsedeceğiz. Gelen bilgilere göre yeni güncellemeyi yapan kullanıcıların cihazları bozuluyor. İşte Samsung One UI 7 güncellemesi kamera sorunu ve konuyla ilgili detaylar...

Samsung One UI 7 Kamera Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Kullanıcılardan gelen ilk bilgilere göre Samsung One UI 7 güncellemesi yapılmış olan Samsung Galaxy S25 Ultra modellerinde kamera sorunları yaşanıyor. Bu noktada sorunun çözümünün donanımsal kısımda olduğu bildirildi.

Haziran 2025 tarihinden itibaren kullanıcılara dağıtılmaya başlanan Samsung One UI 7 güncellemesi büyük ses getirdi. Zira pek çok tüketicinin büyük oranda taleplerini karşılayan bu yeni güncelleme ile birlikte başta S25 serisi olmak üzere neredeyse tüm Samsung cihazları birer basamak yukarı çıkıyordu. Ancak bu heves fazla uzun sürmedi. Zira güncellemeyi yapan kullanıcılardan konuyla ilgili olumsuz geri dönüşler yapıldı.

One UI 7 güncellemesi 200 megapiksellik kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi hâline gelen Galaxy S25 Ultra modelinde, ultra geniş açılı lensin görüntü titremesine ve netlik kaybına yol açtığı bildiriliyor. Devamında maalesef bu sorun bazı kullanıcılar için cihazı neredeyse kullanılamaz hâle getiriyor.

Kullanıcıların sosyal medyada ve forumlarda paylaştığı geri bildirimlere göre yalnızca görüntü kalitesinde bozulma değil; aynı zamanda lensin içinden gelen mekanik bir ses ve hissedilir bir sarsıntı da dikkat çekiyor.

Üstelik bu hata sadece Galaxy S25 Ultra ile de sınırlı değil. S24 Ultra kullanıcıları da benzer sıkıntılardan muzdarip. Sorunu çözmek için yapılan klasik yöntemler ise bunlara önbellek temizliği, yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına dönme gibi adımları örnek verebiliriz ne yazık ki herhangi bir iyileşme sağlamamış görünüyor. Bu da problemin yazılım kaynaklı değil donanım seviyesinde yaşandığını düşündürüyor.

Özellikle optik sabitleme özelliğine sahip olmayan ultra geniş lensin odak motorunda arıza meydana geldiği tahmin ediliyor. Samsung cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak bazı kullanıcıların garanti kapsamında yeni kamera modülüyle değişim aldığı bilgisi firmanın teknik servis aracılığıyla sınırlı da olsa müdahalede bulunduğunu gösteriyor.

Eğer siz de Samsung One UI 7 kamera sorunu yaşıyorsanız bizce cihazınızı en yakın Samsung teknik servisine götürmelisiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...