Samsung'dan Kritik Güvenlik Güncellemesi: Bu Telefonlardan Birine Sahipseniz Hemen Yükleyin!

Uzun bir süredir yeni arayüzü One UI 7'yi akıllı telefonlarına getirmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, bir yandan da belirli aralıklarla geliştirdiği kapsamlı güvenlik güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Firma son olarak Mart 2025 tarihine ait yeni güvenlik yamasını kullanıcılara sundu.

Kısa bir süre önce yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi, bir dizi Galaxy cihazı için şu anda indirilebilir durumda.

Samsung, 12 Farklı Cihazı İçin Önemli Bir Güvenlik Güncellemesi Yayınladı

Güney Kore merkezli teknoloji devi, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni güvenlik güncellemesinin yakın tarihte tespit edilen 11 kritik güvenlik açığını kapattığını ve 40 farklı alanda güvenlik iyileştirmesine sahip olduğunu bildiriyor. Söz konusu güncelleme şu anda 12 farklı Galaxy cihazına yüklenebiliyor. Güncellemeyi alan cihazların listesi şu şekilde:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Eğer yukarıdaki cihazlarından birine sahipseniz yeni güvenlik güncellemesini Ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncelleme" bölümü üzerinden indirebilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!