Samsung'dan Kritik Güvenlik Güncellemesi: Bu Telefonlardan Birine Sahipseniz Hemen Yükleyin!
Samsung, bazı Galaxy telefonlar için hemen indirilmesi tavsiye edilen yeni Mart 2025 tarihine ait güvenlik güncellemesini kullanıcılara sundu.
Uzun bir süredir yeni arayüzü One UI 7'yi akıllı telefonlarına getirmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, bir yandan da belirli aralıklarla geliştirdiği kapsamlı güvenlik güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Firma son olarak Mart 2025 tarihine ait yeni güvenlik yamasını kullanıcılara sundu.
Kısa bir süre önce yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi, bir dizi Galaxy cihazı için şu anda indirilebilir durumda.
Samsung, 12 Farklı Cihazı İçin Önemli Bir Güvenlik Güncellemesi Yayınladı
Güney Kore merkezli teknoloji devi, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni güvenlik güncellemesinin yakın tarihte tespit edilen 11 kritik güvenlik açığını kapattığını ve 40 farklı alanda güvenlik iyileştirmesine sahip olduğunu bildiriyor. Söz konusu güncelleme şu anda 12 farklı Galaxy cihazına yüklenebiliyor. Güncellemeyi alan cihazların listesi şu şekilde:
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
Eğer yukarıdaki cihazlarından birine sahipseniz yeni güvenlik güncellemesini Ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncelleme" bölümü üzerinden indirebilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!