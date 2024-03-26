Samsung, Mobil Bankacılık Uygulaması Geliştirecek: Hangi Bankayla Anlaştı?

Kullanıcıların pek çok ihtiyacını tek bir uygulama üzerinden karşılaması büyük kolaylık sağlayabilecek bir gelişme. En son Elon Musk'ın X'i her şeyi tek elden ilerletebilmesine yönelik hamlelerini görmüş ve havala/eft gibi para gönderme işlemlerini gerçekleştirmek üzere yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurmuştuk.

Bu kervana şimdi de Samsung katılıyor. WeChat benzeri özellikler getirmeye çalışan şirketler arasına katılmaya hazırlanan Samsung, yeni bir uygulama çıkararak mobil bankacılık alanına da katılan teknoloji devlerinden biri olacak.

Samsung, Mobil Bankacılık Alanına da Giriyor

Samsung Grubu'ndan biri olan Samsung Financial Networks, Güney Kore'nin beş farklı bankasına konuyla ilgili teklifte bulundu. Bu bankalar arasında yer alan Kookmin Bank, Samsung'un iş birliği teklifine ve yeni bir mobil bankacılık uygulaması çalışmalarına sıcak baktığını söyledi.

Bu çalışma Samsung Financial Networks'ün 2022 yılında piyasaya sürdüğü finansal hizmetler uygulaması Monimo üzerinden gerçekleşecek. Uygulama şu anda sadece emlak ve otomobil sektöründeki para transferleri, döviz bozdurma ve fiyat karşılaştırma gibi özelliklere sahip.

Kullanıcı kitlesi oldukça az olan Monimo, rakiplerine oranla fazlasıyla geri planda kalan bir uygulama oldu. Samsung da rakiplerinin üzerine geçebilmek için 5 farklı banka ile iletişime geçti ve süper mobil bankacılık uygulamasını geliştirmek üzere anlaşma sağlamak istediğini belirtti.

Önümüzdeki günlerde Samsung bu beş bankanın sunumlarına bakacak ve aralarından bir tanesi ile anlaşma sağlayacak. Normalde Samsung'un doğrudan bir banka sahibi olması yasak, bu sebeple bir banka ile anlaşarak ortak bir çalışma gerçekleştirmek istiyor.