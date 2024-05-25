Samsung Mobil İşlemcilerde Lider Olmak İstiyor: Şirketin Planları Ne?

Samsung geçtiğimiz yıl Foundry Forum etkinliğinde 2nm ve 1.4nm süreç tabanlı işlemcileri seri üretme planlarını paylaşmıştı. Şimdi ise Güney Kore merkezli bir kaynağa göre şirket mobil işlemci pazarında liderliği amaçladığı yeni üretim sürecini başlatmış durumda.

ETNews'e göre Samsung Electronics, Apple ve TSMC ile rekabette öne geçmek adına 2nm işlem süreciyle yeni işlemcisini üretmeye başladı. 2nm işlem sürecinin performansta %12 artış, güç verimliliğinde %25 artış ve toplam alanda %5 azalma sağlayacağı iddia ediliyor.

2nm Süreci ile Üretilen Exynos 2600 Geliyor

Son rapora göre Samsung'un üzerinde çalışmaya başladığı işlemci, 2026 yılında Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya çıkması muhtemel Exynos 2600 olarak adlandırılacak.

Üretim süreci boyunca her şeyin yolunda gittiğini varsayarsak Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy S25 ile gelecek muhtemel bir 3nm işlemcinin ardından 2nm tabanlı işlemci getiren ilk şirketlerden biri olacağı bildiriliyor. Bu aynı zamanda Samsung'un önümüzdeki yıl muhtemelen 2nm tabanlı bir işlemci ile piyasaya sürülecek olan iPhone 17 serisine karşı da rekabette öne geçeceği anlamına geliyor.

Samsung bazı bölgelerde telefonlarında Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yer veriyor olsa da bunu olabildiğince azaltmayı planlıyor ve Exynos 2600 bu konuda şirketin istediği devrimi yaratabilir.

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